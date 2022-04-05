Ukrayna lideri Zelenskiy: Putin ile arada toplantı olmayabilir

Rusya Ukrayna savaşı haftalardır devam ederken, yapılan onlarca müzakereden henüz net bir sonuç çıkabilmiş değil. Ukrayna lideri Zelenskiy ise bir son dakika açıklamasında bulunarak Putin'le aralarında bir görüşme olacak mı sorusuna yanıt verdi. Zelenskiy, Putin ile arasında bir toplantı olmasının çok ihtimal dahilinde olmadığını söyleyerek, "Rusya ile müzakere yapmak şu anki koşullarda çok zor; ancak başka bir seçeneğim de yok" sözlerine yer verdi.TÜRKİYE ÖNEMLİ BİR ROL OYNUYORTürkiye'nin de önemli rol oynadığı müzakereler Rusya ve Ukrayna heyeti arasında devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Ukrayna heyeti ile müzakerelerdeki Rus heyetinin başkanı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Müşaviri Vladimir Medinskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna'da iktidardaki Halkın Hizmetkarı Partisi Başkanı David Arakhamia'nın müzakerelere ilişkin yaptığı değerlendirmeyi yorumladı. Yapılan yorumlarda Rusya-Ukrayna müzakerelerinin en anlamlı ilerlemeyi İstanbul'da kaydettiği ifade edildi.TÜRKİYE'Yİ GARANTÖR OLARAK GÖRMEK İSTİYORUZUkraynalı müzakereci Arakhamia, "Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 8 ülkeyi garantör ülke olarak görmek istiyoruz" demişti. Müzakerelerde, Ukrayna tarafının, tarafsız ve nükleer olmayan statü ile ilgili konulara yaklaşımında daha gerçekçi hale geldiğini aktaran Medinskiy, "Ancak anlaşma taslağı, liderlerin zirve toplantısı için sunulmaya hazır değil." ifadesini kullanılmıştı.