Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin 41 günde geçirdiği değişim

Rusya Ukrayna savaşı devam ediyor. Her iki taraftan da ağır kayıplar verilirken Rusya'ya karşı direniş gösteren Ukrayna'dan acı görüntüler gelmeye devam ediyor. Savaşın en çok konuşulan isimlerinden biri olan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski'nin değişimi paylaşılan iki fotoğraf ile fark edildi.

Rusya Ukrayna savaşı devam ediyor. Her iki taraftan da ağır kayıplar verilirken Rusya'ya karşı direniş gösteren Ukrayna'dan acı görüntüler gelmeye devam ediyor. Savaşın en çok konuşulan isimlerinden biri olan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski'nin değişimi paylaşılan iki fotoğraf ile fark edildi.Zelenski'nin 41 gün önce çekilen fotoğrafında daha genç görünmesi dikkat çekerken son paylaşılan karedeki değişim savaşın ağır yükünü gözler önüne seriyor.