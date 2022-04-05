Uğur Yücel Kimdir? Uğur yücel Kaç Yaşında?
Uğur Yücel birçok kişi tarafından merak edilen isimler arasında yer alıyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Uğur Yücel kimdir sorusu yer aldı. Peki, Uğur Yücel kimdir? Uğur Yücel kaç yaşında? Uğur Yücel dizileri neler? İşte merak edilenler...
Uğur Yücel birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Uğur Yücel kimdir ve Uğur Yücel kaç yaşında soruları yer aldı. Konuyla ilgili olarak birçok kişi araştırmalara başladı. Hakim dizisiyle ekranlara çıkmaya hazırlanan Uğur Yücel oldukça merak ediliyor. Uğur Yücel kimdir ve Uğur Yücel kaç yaşında sorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.
Uğur Yücel Kimdir?
Uğur Yücel birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Uğur Yücel kimdir sorusu yer aldı. Uğur Yücel 26 Mayıs 1957 tarihinde dünyaya geldi. Aslen Vanlı olan Yücel İstanbul’da doğmuştur. İstanbul Belediye Konservatuvarı tiyatro bölümü mezunudur. 1977 yılında tek kişilik gösteriler yapmaya başladı. Kenter Tiyatrosu, Tef Kabare Tiyatrosu, Dormen Tiyatrosu birçok kuruluşta bulunarak kariyerinde ilerleme kaydetti. 1983 yılında meslektaşı Derya Alabora ile evlendi. Can Yücel isminde bir oğlu vardır. Uğur Yücel dizileri ve ödülleri şu şekilde sıralanabilir;
Filmografi
1985 Aşık Oldum
1986 Teyzem
1986 Milyarder
1987 Selamsız Bandosu
1987 Muhsin Bey
1988 Arabesk
1996 Eşkıya
1998 Gemide
1999 Laleli'de Bir Azize
2000 Balalayka
2004 Yazı Tura
2006 Hayatımın Kadınısın
2009 New York, I Love You
2009 Aşka Ruhunu Kat
2010 Ejder Kapanı
2013 Benim Dünyam
2014 Soğuk
2015 Yaktın Beni
2015 Kötü Kedi Şerafettin
2019 Cinayet Süsü
Dizileri
Oyuncu
• Aziz Ahmet - 1994
• Karanlıkta Koşanlar - 2001
• Alacakaranlık - 2003-2005 - Tahir Kemal Bozoğlu
• Hırsız Polis - 2005-2007 Aksak
• Canım Ailem - 2008-2010 - Samim Altın
• Aramızda Kalsın - 2013-2015 - Bahattin
• Familya - 2016 - Yaşar Beyoğlu
• İçerde - 2017 - Kudret Sönmez
• Nefes Nefese - 2018 - Ayaz Kıran (Atmaca)
• Muhteşem İkili - 2018 - Sadri
• Yüzleşme - 2019 - Fikret Kalenderoğlu
• Kırmızı Oda - 2020-2021 - Vahit Karahanoğlu (15-30)
• Fatma - 2021 - Yazar
• Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz - 2021 - Ağa Dayı
• Uysallar - 2022 - Olcay Uysal
• Hakim - 2022 – Cevdet
Yönetmen
• İkinci Bahar 1999
• Karanlıkta Koşanlar 2001
Yapımcı
• Alacakaranlık 2003
Senaryo
• Aziz Ahmet 1994
• Karanlıkta Koşanlar 2001
Ödülleri
24. Antalya Film Festivali, 1987, Muhsin Bey, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu
Siyad, 1989 Arabesk, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu
İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi, 1999 İkinci Bahar, En iyi Tv yönetmeni ödülü.
41. Antalya Film Festivali, 2004, Yazı Tura, En İyi Film
41. Antalya Film Festivali, 2004, Yazı Tura, En İyi Senaryo
41. Antalya Film Festivali, 2004, Yazı Tura, En İyi Yönetmen
16. Ankara Film Festivali, 2005, Yazı Tura, Mahmut Tali Öngören Özel Ödülü
10. Nürnberg Türkiye/Almanya Film Festivali, 2005, Yazı Tura, En İyi Film
24. İstanbul Film Festivali, 2005, Yazı Tura, En İyi Yönetmen
24. İstanbul Film Festivali, 2005, Yazı Tura, Halk Jürisi Ödülü
12. Adana Altın Koza Film Şenliği, 2005, Yazı Tura, En İyi Yönetmen
47. Mannheim- Heidelberg Film Festivali Yazı Tura, FIPRESCI Ödülü.
İskenderiye Film Festivali, 2007, Hayatımın Kadınısın, En iyi Erkek Oyuncu