Uğur Yücel Kimdir? Uğur yücel Kaç Yaşında?

Uğur Yücel Kimdir?



Uğur Yücel birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındavesoruları yer aldı. Konuyla ilgili olarak birçok kişi araştırmalara başladı. Hakim dizisiyle ekranlara çıkmaya hazırlanan Uğur Yücel oldukça merak ediliyor.vesorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.Uğur Yücel birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındasorusu yer aldı. Uğur Yücel 26 Mayıs 1957 tarihinde dünyaya geldi. Aslen Vanlı olan Yücel İstanbul’da doğmuştur. İstanbul Belediye Konservatuvarı tiyatro bölümü mezunudur. 1977 yılında tek kişilik gösteriler yapmaya başladı. Kenter Tiyatrosu, Tef Kabare Tiyatrosu, Dormen Tiyatrosu birçok kuruluşta bulunarak kariyerinde ilerleme kaydetti. 1983 yılında meslektaşı Derya Alabora ile evlendi. Can Yücel isminde bir oğlu vardır. Uğur Yücel dizileri ve ödülleri şu şekilde sıralanabilir;1985 Aşık Oldum1986 Teyzem1986 Milyarder1987 Selamsız Bandosu1987 Muhsin Bey1988 Arabesk1996 Eşkıya1998 Gemide1999 Laleli'de Bir Azize2000 Balalayka2004 Yazı Tura2006 Hayatımın Kadınısın2009 New York, I Love You2009 Aşka Ruhunu Kat2010 Ejder Kapanı2013 Benim Dünyam2014 Soğuk2015 Yaktın Beni2015 Kötü Kedi Şerafettin2019 Cinayet Süsü• Aziz Ahmet - 1994• Karanlıkta Koşanlar - 2001• Alacakaranlık - 2003-2005 - Tahir Kemal Bozoğlu• Hırsız Polis - 2005-2007 Aksak• Canım Ailem - 2008-2010 - Samim Altın• Aramızda Kalsın - 2013-2015 - Bahattin• Familya - 2016 - Yaşar Beyoğlu• İçerde - 2017 - Kudret Sönmez• Nefes Nefese - 2018 - Ayaz Kıran (Atmaca)• Muhteşem İkili - 2018 - Sadri• Yüzleşme - 2019 - Fikret Kalenderoğlu• Kırmızı Oda - 2020-2021 - Vahit Karahanoğlu (15-30)• Fatma - 2021 - Yazar• Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz - 2021 - Ağa Dayı• Uysallar - 2022 - Olcay Uysal• Hakim - 2022 – Cevdet• İkinci Bahar 1999• Karanlıkta Koşanlar 2001Yapımcı• Alacakaranlık 2003Senaryo• Aziz Ahmet 1994• Karanlıkta Koşanlar 200124. Antalya Film Festivali, 1987, Muhsin Bey, En İyi Yardımcı Erkek OyuncuSiyad, 1989 Arabesk, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncuİstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi, 1999 İkinci Bahar, En iyi Tv yönetmeni ödülü.41. Antalya Film Festivali, 2004, Yazı Tura, En İyi Film41. Antalya Film Festivali, 2004, Yazı Tura, En İyi Senaryo41. Antalya Film Festivali, 2004, Yazı Tura, En İyi Yönetmen16. Ankara Film Festivali, 2005, Yazı Tura, Mahmut Tali Öngören Özel Ödülü10. Nürnberg Türkiye/Almanya Film Festivali, 2005, Yazı Tura, En İyi Film24. İstanbul Film Festivali, 2005, Yazı Tura, En İyi Yönetmen24. İstanbul Film Festivali, 2005, Yazı Tura, Halk Jürisi Ödülü12. Adana Altın Koza Film Şenliği, 2005, Yazı Tura, En İyi Yönetmen47. Mannheim- Heidelberg Film Festivali Yazı Tura, FIPRESCI Ödülü.İskenderiye Film Festivali, 2007, Hayatımın Kadınısın, En iyi Erkek Oyuncu