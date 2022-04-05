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Türkiye'den 'Milli Muharip Uçak' hamlesi! İki güç bir araya geldi...

Milli Muharip Uçak'ın (MMU) yerli motorunun geliştirilmesi amacıyla TRMotor, şirket hisselerinin yüzde 100'ünü TUSAŞ'a devretti. Geçtiğimiz yıl TUSAŞ ile TRMotor, MMU projesi kapsamında yerli güç üniteleri geliştirmek için protokol imzalamıştı.

Ekleme: 5.04.2022 - 11:13 Güncelleme: 5.04.2022 - 11:21 / Editör: Ozge Selin
Türkiye'den 'Milli Muharip Uçak' hamlesi! İki güç bir araya geldi...
Milli Muharip Uçak'ın (MMU) yerli motorunun geliştirilmesi amacıyla TRMotor, şirket hisselerinin yüzde 100'ünü TUSAŞ'a devretti. Geçtiğimiz yıl TUSAŞ ile TRMotor, MMU projesi kapsamında yerli güç üniteleri geliştirmek için protokol imzalamıştı.

DefenceTürk'te yer alan habere göre, TRMotor'un resmi sitesinde yer alan 'Hakkımızda' bölümünde şirketin hisselerinin %100'ünün Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.'ye ait olduğu bilgisine yer verildi.

Katar'da düzenlenen DIMDEX savunma fuarında TurDef'in sorularını yanıtlayan Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, MMU için yerli motorun geliştirilmesi konusunda İsmail Demir, 2 farklı yerli motor projesi için yeterli finansman sağlanamayacağını ve bütün yüklenicilerin (TRMotor, Rolls-Royce, Kale, Pratt & Whitney ve TEI) tek bir proje altında toplanması gerektiğine değinmişti.

İsmail Demir Rolls-Royce'un daha önce TRMotor ile ortak çalışma konusunda çekinceleri olduğuna ancak böyle bir şeyin şu an söz konusu olmadığına ve bu gidişatın devam etmesi durumunda TRMotor'un Rolls-Royce ile ortak çalışabileceğini belirtmişti.

Şubat 2021'de SSB tarafından yürütülen Milli Muharip Uçak (MMU) projesi geliştirme faaliyetleri kapsamında TUSAŞ ile TRMOTOR yerli güç üniteleri geliştirmek için yeni bir protokole imza atmıştı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından yürütülen ülkemizi 5'inci nesil savaş uçağına sahip sayılı ülkelerden biri yapacak Milli Muharip Uçak (MMU) projesinin geliştirme faaliyetleri devam ediyor.

Projenin ana yüklenicisi TUSAŞ daha önce rüzgar tüneli, yıldırım test tesisi gibi yatırımlar için yerli firmalarla anlaşmış, uçağın motor geliştirmesi için de TRMOTOR ile çerçeve sözleşme imzalanmıştı.

MMU ( Milli Muharip Uçak) nedir, özellikleri nelerdir?

5'inci nesil çok rollü savaş uçağı olan MMU, hem hava-hava, hem de hava-yer muharebelerinin gereksinimleri için üstün kabiliyetler sağlamaktadır. Türk Havacılık Uzay Sanayii'nin, yüksek hayatta kalma kabiliyetine haiz, güçlü ve atik platformu MMU; sahip olduğu akıllı ve güçlü savaş kabiliyetleri ile tam bir savaşçıdır.

Milli Muharip Uçak kokpit tasarımı, 5'inci nesil savaş uçaklarının sahip olması gereken kabiliyet ve donanımlar gözetilerek pilotun iş yükünü en aza indirgemeye yönelik olarak olgunlaştırılmaktadır. Tasarım sürecinde pilotun içinde bulunduğu fiziksel, bilişsel ve çevresel faktörler göz önünde bulundurularak pilot durumsal farkındalığını artıracak bir kokpit ortamı geliştirilmektedir.

MMU üstün hava hâkimiyetini:

- Yeni Silahlarla Arttırılmış Havadan Havaya Muharebe Menzili

- YüksekSüpersonik Hızda Dahili Silah Yuvalarından Hassas ve Tam Vuruş

- Yapay Zekâ ve Nöral Ağ Desteğiyle Arttırılmış Muharebe Gücü ile sağlamaktadır.

Savunma Sanayii İcra Komitesi'nin kararıyla yerli ve milli savunma sanayisine katkı sağlamak için kurulan ROKETSAN, TRB-122 Topçu Roketi hakkında paylaşımda bulundu.

Paylaşımda birliklere atış desteği sağlayan roketin aynı zamanda 40 kilometreye kadar menzildeki hedefler için de manevra kabiliyeti sağladığı bilgisine yer verildi.

40 km'ye kadar menzildeki hedefler için manevra birliklerine ateş desteği sağlayan TRB-122 Topçu Roketi'nin paylaşımını yapan Roketsan, 'Türk Topçusunun çelik gücü!' ifadelerini kullandı.

ROKETSAN: TÜRK TOPÇUSUNUN ÇELİK GÜCÜ

Roketsan'ın paylaşımında şu ifadeler yer aldı: 'Türk Topçusunun çelik gücü! TRB-122 Topçu Roketi yüksek doğruluk ve yüksek tahrip gücüyle 40 km'ye kadar menzildeki hedefler için manevra birliklerine ateş desteği sağlamaktadır.'

Depolama, taşıma ve ateşleme için kullanılan Pod ile hızlı ve kolay kullanım imkanı sağlayarak kullanılmaya hazır bulunan 20 roketi bünyesinde barındırıyor.

Ayrıca her türlü hava ve çevre şartlarında koruma avantajı bulunan roketler, uzun raf ömrü, nakil kolaylığı, hızlı ve kolay yükleme açısından benzerlerine göre öne çıkıyor.

Süre açısından hızlı reaksiyon verebilen roket, bakım gerektirmediği gibi aynı zamanda Pod içi test yeteneğini de bünyesinde barındırıyor.

TRB-122​ Topçu Roketi yüksek doğruluk ve yüksek tahrip gücüne sahip aynı zamanda 40 kilometreye kadar menzildeki hedefler için manevra kabiliyeti sağlayabiliyor.

ROKETSAN, askeri birliklere destek sağlayan roketini 'Türk topçusunun çelik gücü!' sözleriyle sosyal medya hesabından duyurdu.

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