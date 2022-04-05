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Terörist sevgilisi ile fotoğrafları ortaya çıkmıştı! HDP'li Semra Güzel Avrupa'ya mı kaçtı?

Dokunulmazlığı kaldırıldıktan sonra ortadan kaybolan HDP'li Güzel'in, yasadışı yollarla Suriye'de YPG kontrolündeki alana geçtiği değerlendiriliyor. Dokunulmazlık dosyasının TBMM'de tartışıldığı sırada Güzel'in Şırnak'taki Ezil Çayı üzerinden sınır ötesine geçtiği tespit edildi.

Terörist sevgilisi ile fotoğrafları ortaya çıkmıştı! HDP'li Semra Güzel Avrupa'ya mı kaçtı?
Ekleme: 5.04.2022 - 12:39 Güncelleme: 5.04.2022 - 12:42 / Editör: Ozge Selin
Terörist sevgilisi ile fotoğrafları ortaya çıkmıştı! HDP'li Semra Güzel Avrupa'ya mı kaçtı?
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Adıyaman kırsalında yaptığı operasyonda öldürülen terörist Volkan Bora'nın cep telefonundan samimi fotoğrafları çıkan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel, dokunulmazlık dosyası TBMM'ye geldikten ortadan kayboldu. Güzel'in savunmasını bile başka HDP'li vekiller yaptı.


EN SON ŞIRNAK'TA

İçişleri Bakanlığı'nın hakkında "yurt dışına çıkma yasağı" koyduğu HDP'li vekil Güzel hakkında, dokunulmazlığının kaldırılması sonrasında yakalama kararı çıkartıldı. Ancak Güzel verdiği adreslerde bulunamadı. Görgü tanıkları Güzel'i ocak ayı sonlarında Diyarbakır'da kısa bir süre sonra da Şırnak'ta gördü.

Akşam Gazetesi'nden Melik Yiğitel'in haberine göre HDP'li Güzel'in Ezil Çayı üzerinden Suriye'de YPG'nin kontrolündeki alana geçtiği değerlendiriliyor. Geçiş yaptığı sırada Güzel'in hala dokunulmazlığı kaldırılmadığı öğrenildi. Kaçan Güzel'in dokunulmazlığı TBMM'deki oylamayla 1 Mart'ta kaldırılmıştı.

DANIŞMANI DA FİRAR ETMİŞTİ

Güzel'in TBMM'de danışmanlığını yapan Kenan Canpolat'ın, terörist Volkan Bora'nın kuzeni olduğu belirlenmişti. Güzel'in Bora ile samimi fotoğrafları ortaya çıkınca danışmanının da Almanya'ya kaçtığı ortaya çıkmıştı.

'SÖZLÜ'SÜ OLDUĞU ORTAYA ÇIKMIŞTI

Adıyaman'da öldürülen terörist Volkan Bora ile fotoğraflarının ortaya çıkmasının ardından HDP'li Semra Güzel kendisini "sözlüm" diyerek savunmuştu.
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Terörist sevgilisi ile fotoğrafları ortaya çıkmıştı! HDP'li Semra Güzel Avrupa'ya mı kaçtı?
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