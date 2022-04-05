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Taş ocağında feci kaza: 50 metreden uçuruma yuvarlandı

Samsun'da taş boşaltırken yaklaşık 50 metreden uçuruma yuvarlanan kamyonun sürücüsü aracın içinde sıkışarak hayatını kaybetti.

Ekleme: 5.04.2022 - 11:24 Güncelleme: 5.04.2022 - 11:56 / Editör: Ozge Selin
Taş ocağında feci kaza: 50 metreden uçuruma yuvarlandıKaza, Samsun'un Canik ilçesi Yılanlıdere mevkisinde bulunan Büyükşehir Belediyesine ait taş ocağında sabah saatlerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, taş ocağının üst kısmından çıkarılan kayalar iş makinesi yardımıyla kamyonlara yüklenip taş işleme yerine boşaltma yapıldığı sırada kaza yaşandı.

Taş ocağında feci kaza: 50 metreden uçuruma yuvarlandı

Nihat Yılmaz'ın kullandığı damperli kamyon, kasasındaki taşları boşalttığı sırada toprağın kayması sonucu yaklaşık 50 metrelik uçurumdan yuvarlandı.

Taş ocağında feci kaza: 50 metreden uçuruma yuvarlandı

İhbar üzerine olay yerine ambulans, polis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Taş ocağında feci kaza: 50 metreden uçuruma yuvarlandı

Yuvarlanan kamyonun içinde sıkışan sürücü Nihat Yılmaz olay yerinde feci şekilde can verdi.

Taş ocağında feci kaza: 50 metreden uçuruma yuvarlandı

Alt kısımda iş makinesi ile çalışan operatör Orhan Sarıtaş, kamyonun yuvarlanarak yanına geldiğini ve sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiğini söyledi.

Taş ocağında feci kaza: 50 metreden uçuruma yuvarlandı

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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