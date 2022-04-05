Taş ocağında feci kaza: 50 metreden uçuruma yuvarlandı

Kaza, Samsun'un Canik ilçesi Yılanlıdere mevkisinde bulunan Büyükşehir Belediyesine ait taş ocağında sabah saatlerinde meydana geldi.Edinilen bilgiye göre, taş ocağının üst kısmından çıkarılan kayalar iş makinesi yardımıyla kamyonlara yüklenip taş işleme yerine boşaltma yapıldığı sırada kaza yaşandı.Nihat Yılmaz'ın kullandığı damperli kamyon, kasasındaki taşları boşalttığı sırada toprağın kayması sonucu yaklaşık 50 metrelik uçurumdan yuvarlandı.İhbar üzerine olay yerine ambulans, polis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Yuvarlanan kamyonun içinde sıkışan sürücü Nihat Yılmaz olay yerinde feci şekilde can verdi.Alt kısımda iş makinesi ile çalışan operatör Orhan Sarıtaş, kamyonun yuvarlanarak yanına geldiğini ve sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiğini söyledi.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.