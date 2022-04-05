Söz konusu CHP olunca hemen renk değiştiriyorlar! Sözcü yazarından yolsuzluğu aklama çabası...

Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek, CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin adının karıştığı Buca metrosundaki 2 milyar TL'lik yolsuzluğu hafife alarak normalleştirmeye çalıştı.Zeyrek, “Buca metrosunun tamamı yolsuzluk olsa ne olur. 2 milyar lira bilmem ne” ifadelerini kullanarak yolsuzluğu hafifletmeye çalıştı.