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Beyaz Gazete
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Söz konusu CHP olunca hemen renk değiştiriyorlar! Sözcü yazarından yolsuzluğu aklama çabası...

Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek, CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin adının karıştığı Buca metrosundaki 2 milyar TL'lik yolsuzluğu hafife alarak normalleştirmeye çalıştı.

Söz konusu CHP olunca hemen renk değiştiriyorlar! Sözcü yazarından yolsuzluğu aklama çabası...
Ekleme: 5.04.2022 - 14:35 Güncelleme: 5.04.2022 - 14:37 / Editör: Ozge Selin
Söz konusu CHP olunca hemen renk değiştiriyorlar! Sözcü yazarından yolsuzluğu aklama çabası...
Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek, CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin adının karıştığı Buca metrosundaki 2 milyar TL'lik yolsuzluğu hafife alarak normalleştirmeye çalıştı.

Zeyrek, “Buca metrosunun tamamı yolsuzluk olsa ne olur. 2 milyar lira bilmem ne” ifadelerini kullanarak yolsuzluğu hafifletmeye çalıştı.
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