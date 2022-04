Oscar tokadı günlerce konuşuldu! Olayın merkezinde bulunan Will Smith'in karısı Jada sessizliğini bozdu

Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen Oscar Ödül Töreni'ne Will Smith'in tokadı damga vurmuştu. Olayla ilgili onlarca spekülasyon dönmüş ve yapılanın 'kurmaca' olup olmadığı tartışılmıştı.Öte yandan tokada dolaylı yoldan da olsa neden olan Smith'in eşi Jada Pinkett Smith'in konuyla ilgili konuştuğu iddia edildi. Jada, kocasına tokat nedeniyle kızgın değil.Ancak yine de Jada'nın kocasının böyle bir şey yapmamasını dilediği ifade edildi. Gazete konuyla ilgili "Görünüşe göre çift, Smith'in aşırı tepki verdiği konuusunda hemfikir" yorumudna bulundu.Konuyla ilgili konuşan bir kaynağın, "Jada korunması gereken bir çiçek değil" diyerek çiftin kişisel hayatlarında fazla korumacı olduğunu söylediği öğrenildi.Jada, saçının dökülmesine neden olan bir hastalıkla mücadele ediyor. Oscar'ı sunan komedyen Chris Rock Jada'nın saçıyla ilgili şaka yaptıktan sonra kendine hakim olamayan Will Smith, sahneye çıkıp Rock'a tokat atmıştı.Olay hem ödül töreninde hem de tüm dünyada büyük bir şok etkisi yaratmıştı. Olayla ilgili onlarca iddia ortaya çıktı.Bazı kesimler olayın kurmaca olduğunu ve Will Smith'in her şeyi önceden planladığını söylemişti. Olayın ardından Smith, yaptığından pişman olduğunu söyleyerek Akademi'den istifa etmişti.