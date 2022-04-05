  • USD: 14,69 - 14,71
  • EURO: 16,18 - 16,21
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Merkez Bankası'ndan enflasyon açıklaması

Merkez Bankası mart ayı enflasyonuna ilişkin değerlendirmesini yayımladı. Enflasyondaki artışa en belirgin katkı enerji, gıda ve temel mal gruplarından geldi.

Merkez Bankası'ndan enflasyon açıklaması
Ekleme: 5.04.2022 - 11:06 Güncelleme: 5.04.2022 - 11:10 / Editör: Ozge Selin
Merkez Bankası'ndan enflasyon açıklaması
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), dün açıklanan enflasyon rakamlarıyla ilgili değerlendirmesini yaptığı "Aylık Fiyat Gelişmeleri Raporu" yayımladı.

Raporun özet bölümünde şu ifadelere yer verildi:

"Tüketici fiyatları Mart ayında yüzde 5,46 oranında artmış, yıllık enflasyon 6,70 puan yükselişle yüzde 61,14 olarak gerçekleşmiştir. Tüketici yıllık enflasyonundaki artış alt gruplar geneline yayılırken bu gelişmeye en belirgin katkı enerji, gıda ve temel mal gruplarından gelmiştir. Yılın başından itibaren emtia fiyatlarında gözlenen artış eğilimi jeopolitik gelişmelerle beraber bu dönemde bir miktar daha belirginleşmiştir.

KADEMELİ TARİFE VE KDV İNDİRİMİNDEN OLUMLU ETKİ

Türk lirası cinsinden uluslararası enerji fiyatlarındaki görünüm yurt içi enerji fiyatları üzerinde etkili olurken elektrik fiyatlarında kademeli tarife sisteminde yapılan düzenleme ve KDV indirimi daha olumsuz bir görünümü sınırlamıştır. Gıda yıllık enflasyonundaki yükseliş alt gruplar genelinde devam ederken, son dönemde aylık bazda yüksek artışlar kaydeden taze meyve ve sebze fiyatları Mart ayında görece yatay seyretmiştir. Ayrıca, gıda grubu alt kalemlerinde KDV indiriminin sarkan etkileri de gözlenmeye devam etmiştir.

EMTİA FİYATLARI ÜRETİM MALİYETİNİ ARTIRIYOR

Temel malda yıllık enflasyon giyim ve ayakkabı grubunda yatay seyrederken diğer alt gruplarda yükselmiştir. Bu dönemde, hizmet grubunda yıllık enflasyon alt gruplar genelinde artmış, enerji ve gıda fiyatlarındaki görünüme paralel olarak ulaştırma ve lokanta-otel öne çıkan gruplar olmaya devam etmiştir. Uluslararası emtia fiyatlarında devam eden güçlü yükseliş ve tedarik zincirlerindeki aksamalar neticesinde üretici fiyatlarındaki artışlar sürmüştür. Bu görünüm altında, B ve C göstergelerinin yıllık enflasyonlarındaki yükseliş devam etmiştir."
İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na adaylık sinyali: 'Süreci uzaktan izlemem! İstanbul'da başardık Türkiye'de de başarırız'
Bakan Akar'dan Mariupol'den tahliye açıklaması
CHP'li Tunç Soyer'in başkanlığını yaptığı İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden suya ve ulaşıma yine zam!
Ukrayna'dan sürüklenen mayınların üzerindeki semboller araştırılıyor! Kritik hesaplama
Sivillerin katliama uğradığı Buça'da işkence odası bulundu: Görüntüler korkunç
Merkez Bankası'ndan enflasyon açıklaması
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin 41 günde geçirdiği değişim
Ukrayna lideri Zelenskiy: Putin ile arada toplantı olmayabilir
Başkan Erdoğan'ın haftalık iftar programı belli oldu! Vekiller, öğretmenler, polis ve jandarmalar...
Almanya'da gıda tedarik krizi yükseliyor
Geri çekilen Rus ordusu için ilginç iddia: Kışlasına dönenler istifa ediyor
Askerlere yeni haklar! Genelkurmay Başkanlığı'nın bazı yetkileri Milli Savunma Bakanlığı'na aktarılıyor!
2023 seçimlerinde hangi il kaç milletvekili çıkaracak? İşte il il milletvekili sayıları
FETÖ'cü Boydaklar’ın borsa oyunu deşifre edildi! 15 Temmuz hain darbe girişimini bilerek olağandışı işlemler yaptılar
Ramazan Bayramı ikramiyeleri ne zaman yatacak? İşte bayram ikramiye miktar ve tarihleri
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan: Rusya'ya yeni yaptırımlar olacak
PCR testi pozitif olanlara zorunlu karantina kalkıyor!
Fatma Şahin'den 'Tokada sessiz kaldı' iddialarına yanıt: Reji ile arasında geçen diyalogu anlattı
Doğu Perinçek: Meral Akşener FETÖ'ye adam taşıdı
Meral Akşener Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığı için konuştu
Tüm şehir katili arıyor: Kaynanasını, baldızını ve yeğenini öldürdü!

Tüm şehir katili arıyor: Kaynanasını, baldızını ve yeğenini öldürdü!

Acil tıp teknisyeni süt annelik yapmıştı! Nisa Mihriban bebeğin beyin ölümü gerçekleşti...

Acil tıp teknisyeni süt annelik yapmıştı! Nisa Mihriban bebeğin beyin ölümü gerçekleşti...

Türkiye'den 'Milli Muharip Uçak' hamlesi! İki güç bir araya geldi...

Türkiye'den 'Milli Muharip Uçak' hamlesi! İki güç bir araya geldi...

İnterneti kasıp kavuran etkinlik: Reddit r/place! Milyonlarca kullanıcı piksel savaşları için aynı anda harekete geçti!

İnterneti kasıp kavuran etkinlik: Reddit r/place! Milyonlarca kullanıcı piksel savaşları için aynı anda harekete geçti!

Otomobil devinden radikal karar: O araçların üretimine son verdi

Otomobil devinden radikal karar: O araçların üretimine son verdi

Meteoroloji'den kritik uyarı! Sabah saatlerinde başlayacak

Meteoroloji'den kritik uyarı! Sabah saatlerinde başlayacak