CHP'li Tunç Soyer'in başkanlığını yaptığı İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden suya ve ulaşıma yine zam!

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) ve Elektrik, Su, Havagazı, Otobüs ve Troleybüs (ESHOT) için yeni zamlar açıklandı.SUYA YÜZDE 9,19'LUK YENİ ZAMİzmir'de en son Mart ayında su faturalarına yüzde 7,22 oranında zam yapılmıştı. İZSU, dün itibariyle fiyatalar yüzde 9,19'luk bir zam daha yaptı.ULAŞIMA DA YÜZDE 9,9'LUK ZAM GELDİÖte yandan geçtiğimiz haftalarda zamlanan ESHOT fiyatlarına da tekrardan yüzde 9,9 oranında zam geldi. Buna göre 6 lira 50 kuruş olan tam biniş ücreti mayıs ayından itibaren 7lira 09 kuruşa yükselecek.SUYA 1 MART'TAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK ŞEKİLDE YÜZDE 30'LUK ZAM YAPMIŞTIİzmir Büyükşehir Belediye Meclisi geçtiğimiz Şubat ayında yaptığı toplantıda 1 Mart 2022'den geçerli olmak üzere suyun metreküp fiyatına yüzde 30 zam yapılmasını kararlaştırmıştı.AK PARTİ VE MHP'NİN RET OYLARINA KARŞILIK KABUL EDİLDİToplantıda, 1 Mart 2022'den geçerli olmak üzere suya yüzde 30 zam yapılması önerisi AK Parti ve MHP grubunun ret oylarına karşılık oy çokluğu kabul edilmişti.