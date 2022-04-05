Başkan Erdoğan, Japonya Başbakanı ile görüştü!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Japonya Başbakanı Fumio Kishida ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Türkiye-Japonya ilişkilerini geliştirecek adımlar ve Rusya-Ukrayna savaşı başta olmak üzere bölgesel meseleler ele alındı.Rusya-Ukrayna savaşına dair gelişmelerin de değerlendirildiği görüşmede, Başkan Erdoğan, ateşkes sağlanması ve insani koridorların açılmasına yönelik girişimleri sürdürdüklerini kaydetti.