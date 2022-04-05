Başkan Erdoğan'dan peş peşe diplomatik temaslar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Japonya Başbakanı Fumio Kishida ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Türkiye-Japonya ilişkilerini geliştirecek adımlar ve Rusya-Ukrayna savaşı başta olmak üzere bölgesel meseleler ele alındı.GİRİŞİMLER SÜRÜYORRusya-Ukrayna savaşına dair gelişmelerin de değerlendirildiği görüşmede, Başkan Erdoğan, ateşkes sağlanması ve insani koridorların açılmasına yönelik girişimleri sürdürdüklerini kaydetti.SLOVENYA LİDERİ İLE DE GÖRÜŞTÜCumhurbaşkanı Erdoğan, Slovenya Cumhurbaşkanı Pahor'la telefonda görüştü. Görüşmede, Türkiye-Slovenya ilişkileri ve Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili gelişmeler ele alındı.Başkan Recep Tayyip Erdoğan, telefonda görüştüğü Macaristan Başbakanı Orban'ı dördüncü seçim zaferi dolayısıyla tebrik etti. Görüşmede ikili ilişkiler ve Rusya-Ukrayna savaşı ele alındı.