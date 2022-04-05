Bakan Karaismailoğlu 2053 hedefini açıkladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, "2053'e geldiğimizde bölünmüş yol ağımızı 38 bin 60 kilometreye, otoyol ağımızı ise 8 bin 325 kilometreye yükselteceğiz" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, "2053'e geldiğimizde bölünmüş yol ağımızı 38 bin 60 kilometreye, otoyol ağımızı ise 8 bin 325 kilometreye yükselteceğiz" dedi.Karaismailoğlu: 56 havalimanıyla Türkiye yoğun bir havalimanı şebekesine sahiptir. Bu rakam, 2053 yılına kadar 61'e yükselecek