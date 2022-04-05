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ABD'den Yunanistan'a F-35 şoku: Siparişler ertelendi

Yunanistan'a F-35 savaş uçaklarıyla ilgili ABD'den engel geldi. Almanya ve Finlandiya'nın toplu F-35 tedarikinin Washington'un önceliklerini değiştirdiği, bu nedenle Yunanistan'ın F-35'lerinin arka plana itildiği iddia edildi.

Ekleme: 5.04.2022 - 10:06 Güncelleme: 5.04.2022 - 10:10 / Editör: Ozge Selin
ABD'den Yunanistan'a F-35 şoku: Siparişler ertelendi
Atina'nın envanterine katmayı planladığı F-35'lerle ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Yunan basını, Washington'un F-35 tedarikinde Almanya ve Finlandiya'ya öncelik vereceğini yazdı.

YUNAN GAZETECİ YAZDI

Yunan gazeteci Dionisis Antonellos, Amerika Birleşik Devletleri'nin önceliklerinin değiştiğini iddia etti. Yunanistan'ın kısa süre içinde savunma sistemine katmayı umduğu F-35'leri yakın zamanda alamayacağını yazdı.

Antonellos, konuya ilişkin yazısında, değişen jeopolitik dengelere dikkati çekti. Almanya'nın 35 adet F-35 almak istediğini hatırlattı. Amerikalıların 'yüzyılın anlaşmasını' da Finlandiya ile imzaladığını vurguladı.

Antonellos, Berlin'in girişiminin ardından Helsinki yönetiminin de 64 adet F-35 almak için imza atması Amerika Birleşik Devletleri'nin önceliklerini değiştirdiğine işaret etti.

"BERLİN VE HELSİNKİ'NİN SİPARİŞİ ATİNA'YI F-35 ALIMINDA GERİ PLANA İTTİ"

Yunan gazeteci, Atina'nın talebinin, toplu sipariş veren iki ülkenin gerisinde kaldığı görüşünde.

Bu nedenle, F-35'lerin üretiminde, öncelikle Almanya ve Finlandiya'nın taleplerinin dikkate alınacak, ardından Yunanistan'ın ihtiyaçlarının karşılanmasına odaklanılacak.

Dionisis Antonellos'a göre, Yunanistan, şu an için sadece Amerika Birleşik Devletleri'nden aldığı Viper tipi helikopterler ve Fransa'dan aldığı Rafale savaş uçakları ile yetinecek.
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