  • USD: 14,70 - 14,72
  • EURO: 16,13 - 16,16
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

6'lı ittifakta tehditler havada uçuştu: 'Oyun kadar konuş','Haddini bil'! Yandaş Can Ataklı içeride yaşananları anlattı

Millet İttifakı'nın 2023'ü görme ihtimali her geçen gün düşüyor. İttifakta yaşanan son kavgayı yandaş Can Ataklı anlattı. Masada liderler arasında yaşanan kavgaları anlatan Ataklı'nın sözlerinde liderlerin birbirine sarf ettiği "Oyun kadar konuş", "Haddini bil" gibi tehdit kokan cümleler dikkat çekti.

6'lı ittifakta tehditler havada uçuştu: 'Oyun kadar konuş','Haddini bil'! Yandaş Can Ataklı içeride yaşananları anlattı
Ekleme: 5.04.2022 - 15:30 Güncelleme: 5.04.2022 - 15:36 / Editör: Ozge Selin
6'lı ittifakta tehditler havada uçuştu: 'Oyun kadar konuş','Haddini bil'! Yandaş Can Ataklı içeride yaşananları anlattı
2023 seçimlerine geri sayım başlarken konuyla ilgili CHP ve İyi Parti; Saadet Partisi dışında
kurdukları Millet İttifakı'nın genişletilmesi için Demokrat, DEVA, ve Gelecek Partisi
liderleriyle birlikte hareket etme kararı aldı.

2023 yılındaki seçimlere birlikte girmesi beklenen 6'lı ittifakta Cumhurbaşkanı adayı kim
olacak tartışmalarının yanı sıra görev taleplerinin de gelmesi ittifak kurulur kurulmaz krize yol
açtı.

BABACAN VE DAVUTOĞLU'NUN İSTEKLERİ
Son olarak konuyla CHP'ye yakınlığı ile bilinen gazeteci Can Ataklı ittifak içindeki krizle ilgili
açıklama yaptı.
Masada liderler arasında yaşanan kavgaları anlatan Ataklı, DEVA Partisi Lideri Ali Babacan'ın
Cumhurbaşkanı yardımcılığı Gelecek Partisi Lideri Ahmet Davutoğlu'nun da eşit temsilcilik
istediğini duyurdu.

'HERKES HADDİNİ BİLMELİ'
Ancak bu talepler karşısında sinirlenen Saadet Partisi Lideri Temel Karamollaoğlu'nun
'oyunuz kadar konuşun' imasında bulunduğunu belirten Ataklı, olayın perde arkasını şu
ifadelerle anlattı.

'Davutoğlu son toplantıda 'Biz burada 6 kişiyiz burada temsili adalet olmalı.'
Nedir temsili adalet; CHP neyse İyi Parti neyse ben de aynısı olacağım. Onun
üzerine Temel Karamollaoğlu, devreye girerek herkes haddini bilmeli diyor .
Bunun üzerine Davutoğlu üsteleyince Karamollaoğlu tekrar sözünü kesiyor.
Daha sonra Ali Babacan da 'Madem birlikteyiz ben de Cumhurbaşkanı yardımcılığı
istiyorum diyor. Karamollaoğlu da mealen; ufacık partileriz herkes yerini bilmeli
diyerek tekrar devreye giriyor' ifadelerini kullandı
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar
Rusya'nın 'Buça yalanlamasına' NATO'dan jet yanıt: Görülmemiş bir vahşet
6'lı ittifakta tehditler havada uçuştu: 'Oyun kadar konuş','Haddini bil'! Yandaş Can Ataklı içeride yaşananları anlattı
Söz konusu CHP olunca hemen renk değiştiriyorlar! Sözcü yazarından yolsuzluğu aklama çabası...
İçişleri Bakanlığı'ndan İBB'nin personel alımı ile ilgili açıklama: Suç kaydı olan kişiler güvenlik soruşturması yapılmadan alınmış...
CHP'li Esenyurt Belediyesi çocukları ağlattı! Çocukların çek çek arabalarına el konuldu
CHP ve HDP'den 'Eren Bülbül' ismine ret! Skandal savunma: Durup dururken bu şehidin isminin verilmek istenmesi hoş değil
Rusya 'ya bir yaptırım da İtalya'dan: 30 Rus diplomat sınır dışı edildi
Terörist sevgilisi ile fotoğrafları ortaya çıkmıştı! HDP'li Semra Güzel Avrupa'ya mı kaçtı?
İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na adaylık sinyali: 'Süreci uzaktan izlemem! İstanbul'da başardık Türkiye'de de başarırız'
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı iftarda evinde ağırlayan Ersin Kılıçaslan: 'Aile ziyareti gibi oldu, onu görünce duygulandık'
Bakan Akar'dan Mariupol'den tahliye açıklaması
CHP'li Tunç Soyer'in başkanlığını yaptığı İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden suya ve ulaşıma yine zam!
Ukrayna'dan sürüklenen mayınların üzerindeki semboller araştırılıyor! Kritik hesaplama
Sivillerin katliama uğradığı Buça'da işkence odası bulundu: Görüntüler korkunç
Merkez Bankası'ndan enflasyon açıklaması
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin 41 günde geçirdiği değişim
Ukrayna lideri Zelenskiy: Putin ile arada toplantı olmayabilir
Başkan Erdoğan'ın haftalık iftar programı belli oldu! Vekiller, öğretmenler, polis ve jandarmalar...
Almanya'da gıda tedarik krizi yükseliyor
Tüm şehir katili arıyor: Kaynanasını, baldızını ve yeğenini öldürdü!

Tüm şehir katili arıyor: Kaynanasını, baldızını ve yeğenini öldürdü!

Kocaeli Gebze'de korkunç kaza! Çok sayıda yaralı var

Kocaeli Gebze'de korkunç kaza! Çok sayıda yaralı var

Türkiye'den 'Milli Muharip Uçak' hamlesi! İki güç bir araya geldi...

Türkiye'den 'Milli Muharip Uçak' hamlesi! İki güç bir araya geldi...

İnterneti kasıp kavuran etkinlik: Reddit r/place! Milyonlarca kullanıcı piksel savaşları için aynı anda harekete geçti!

İnterneti kasıp kavuran etkinlik: Reddit r/place! Milyonlarca kullanıcı piksel savaşları için aynı anda harekete geçti!

Otomobil devinden radikal karar: O araçların üretimine son verdi

Otomobil devinden radikal karar: O araçların üretimine son verdi

Kapıcılar Kralı'nın çocuklarının bitmeyen miras davası

Kapıcılar Kralı'nın çocuklarının bitmeyen miras davası