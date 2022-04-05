6'lı ittifakta tehditler havada uçuştu: 'Oyun kadar konuş','Haddini bil'! Yandaş Can Ataklı içeride yaşananları anlattı
Millet İttifakı'nın 2023'ü görme ihtimali her geçen gün düşüyor. İttifakta yaşanan son kavgayı yandaş Can Ataklı anlattı. Masada liderler arasında yaşanan kavgaları anlatan Ataklı'nın sözlerinde liderlerin birbirine sarf ettiği "Oyun kadar konuş", "Haddini bil" gibi tehdit kokan cümleler dikkat çekti.
2023 seçimlerine geri sayım başlarken konuyla ilgili CHP ve İyi Parti; Saadet Partisi dışında
kurdukları Millet İttifakı'nın genişletilmesi için Demokrat, DEVA, ve Gelecek Partisi
liderleriyle birlikte hareket etme kararı aldı.
2023 yılındaki seçimlere birlikte girmesi beklenen 6'lı ittifakta Cumhurbaşkanı adayı kim
olacak tartışmalarının yanı sıra görev taleplerinin de gelmesi ittifak kurulur kurulmaz krize yol
açtı.
BABACAN VE DAVUTOĞLU'NUN İSTEKLERİ
Son olarak konuyla CHP'ye yakınlığı ile bilinen gazeteci Can Ataklı ittifak içindeki krizle ilgili
açıklama yaptı.
Masada liderler arasında yaşanan kavgaları anlatan Ataklı, DEVA Partisi Lideri Ali Babacan'ın
Cumhurbaşkanı yardımcılığı Gelecek Partisi Lideri Ahmet Davutoğlu'nun da eşit temsilcilik
istediğini duyurdu.
'HERKES HADDİNİ BİLMELİ'
Ancak bu talepler karşısında sinirlenen Saadet Partisi Lideri Temel Karamollaoğlu'nun
'oyunuz kadar konuşun' imasında bulunduğunu belirten Ataklı, olayın perde arkasını şu
ifadelerle anlattı.
'Davutoğlu son toplantıda 'Biz burada 6 kişiyiz burada temsili adalet olmalı.'
Nedir temsili adalet; CHP neyse İyi Parti neyse ben de aynısı olacağım. Onun
üzerine Temel Karamollaoğlu, devreye girerek herkes haddini bilmeli diyor .
Bunun üzerine Davutoğlu üsteleyince Karamollaoğlu tekrar sözünü kesiyor.
Daha sonra Ali Babacan da 'Madem birlikteyiz ben de Cumhurbaşkanı yardımcılığı
istiyorum diyor. Karamollaoğlu da mealen; ufacık partileriz herkes yerini bilmeli
diyerek tekrar devreye giriyor' ifadelerini kullandı