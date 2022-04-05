6'lı ittifakta tehditler havada uçuştu: 'Oyun kadar konuş','Haddini bil'! Yandaş Can Ataklı içeride yaşananları anlattı

2023 seçimlerine geri sayım başlarken konuyla ilgili CHP ve İyi Parti; Saadet Partisi dışındakurdukları Millet İttifakı'nın genişletilmesi için Demokrat, DEVA, ve Gelecek Partisiliderleriyle birlikte hareket etme kararı aldı.2023 yılındaki seçimlere birlikte girmesi beklenen 6'lı ittifakta Cumhurbaşkanı adayı kimolacak tartışmalarının yanı sıra görev taleplerinin de gelmesi ittifak kurulur kurulmaz krize yolaçtı.Son olarak konuyla CHP'ye yakınlığı ile bilinen gazeteci Can Ataklı ittifak içindeki krizle ilgiliaçıklama yaptı.Masada liderler arasında yaşanan kavgaları anlatan Ataklı, DEVA Partisi Lideri Ali Babacan'ınCumhurbaşkanı yardımcılığı Gelecek Partisi Lideri Ahmet Davutoğlu'nun da eşit temsilcilikistediğini duyurdu.Ancak bu talepler karşısında sinirlenen Saadet Partisi Lideri Temel Karamollaoğlu'nun'oyunuz kadar konuşun' imasında bulunduğunu belirten Ataklı, olayın perde arkasını şuifadelerle anlattı.'Davutoğlu son toplantıda 'Biz burada 6 kişiyiz burada temsili adalet olmalı.'Nedir temsili adalet; CHP neyse İyi Parti neyse ben de aynısı olacağım. Onunüzerine Temel Karamollaoğlu, devreye girerek herkes haddini bilmeli diyor .Bunun üzerine Davutoğlu üsteleyince Karamollaoğlu tekrar sözünü kesiyor.Daha sonra Ali Babacan da 'Madem birlikteyiz ben de Cumhurbaşkanı yardımcılığıistiyorum diyor. Karamollaoğlu da mealen; ufacık partileriz herkes yerini bilmelidiyerek tekrar devreye giriyor' ifadelerini kullandı