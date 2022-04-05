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5 Nisan Sigara Zammı Ne Kadar? S5 Nisan Zamlı Sigara Fiyatları

5 Nisan sigara fiyatları birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında 5 Nisan sigara fiyatları ne kadar sorusu yer alıyor. Peki, 5 Nisan sigara zammı ne kadar? 5 Nisan sigara fiyatları ne kadar? 5 Nisan 2022 güncel sigara fiyatları ne kadar? İşte merak edilenler...

Ekleme: 5.04.2022 - 15:23 Güncelleme: 5.04.2022 - 15:27 / Editör: Ozge Selin
5 Nisan Sigara Zammı Ne Kadar? S5 Nisan Zamlı Sigara Fiyatları
Uzun zamandır sigara fiyatlarına zam geleceği konuşuluyordu. Bu nedenle birçok kişi güncel sigara fiyatları hakkında araştırmalara başladı. Yeni yapılan zamla birlikte fiyatlar 2 lira arttı. Bu nedenle vatandaşlar 5 Nisan zamlı sigara fiyatları ne kadar ve 5 Nisan sigara zammı ne kadar sorusuna cevap aramaya başladı. En ucuz ve en pahalı sigaraların ne kadar odluğu merak ediliyor. Sigara zammı ne kadar ve 5 Nisan güncel sigara fiyatları için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.

5 Nisan Sigara Zammı Ne Kadar?


5 Nisan sigara zammı birçok kişi tarafından merak ediliyor. Sık sık gündemde yer alan zam haberlerinin ardından bugün itibariyle sigara fiyatlarına 2 TL zam geldi. En ucuz sigara 23.50 lira olurken en pahalı sigara fiyatı 40 liraya ulaştı.


5 Nisan Sigara Zammı Ne Kadar? S5 Nisan Zamlı Sigara Fiyatları

5 Nisan 2022 Güncel Sigara Fiyatları Ne Kadar?


5 Nisan 2022 güncel sigara fiyatları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 2 TL zammın ardından sigarlarının ne kadar olduğunu merak edenler arama motorlarına yöneldi. İşte merak edilen fiyatlar;

Marlboro Touch: 26,00 TL
Marlboro: 27,00 TL
Parliament: 27,50 TL
L&M: 23,50 TL
Muratti: 25,00 TL
Muratti BLU: 24,00 TL
Lark: 24,00 TL
Chesterfield: 23,50 TL
Kent Blue: 24,00
Kent Slims: 27 TL
Viceroy: 24,00 TL
Pall Mall: 24,00 TL
Samsun 24,00 TL
Maltepe: 24,00 TL
Rothmans: 23,50 TL


5 Nisan Sigara Zammı Ne Kadar? S5 Nisan Zamlı Sigara Fiyatları

Zam Öncesi Sigara Fiyatları Ne Kadardı?


Zammın geldiğini öğrenenlerin en merak ettiği sorulardan biri de zam öncesi sigara fiyatları ne kadardı sorusu oldu. Bu nedenle arama motorlarına yönelen birçok kişi konu hakkında araştırmalara başladı. 2021 yılındaki sigara fiyatları şu şekilde;

Philip Morris Marka:
Marlboro Edge: 19 TL
Marlboro Touch: 20 TL
Marlboro: 21 TL
Parliament: 21,50 TL
Lark: 18 TL
Chesterfield: 17,50 TL
Chesterfield Mode: 15,50 TL
L&M: 17,50 TL
Parliament Midnight Blue: 20,50 TL
Muratti: 19 TL
Muratti Blu: 18 TL
JTI Marka Sigaralar:
Winston Slender: 18 TL
Winston Deep Blue & Dark Blue: 18 TL
Winston: 19 TL
Winston Xsence Black&Gray: 20 TL
Camel Slender: 17,50 TL
Camel: 18 TL

Sigara Nasıl Bırakılır?


Gelen zamlarla birlikte en çok aratılanlardan biri de sigara nasıl bırakılır sorusu oldu. Sigarayı bırakmak isteyen birçok kişi konuyla ilgili detayları merak ediyor. Sigara bırakıldığında egzersiz yapmak ce sakız çiğnemek odlukça yardımcı olan durumlar arasında yer alır. Ayrıca sigara içilen yerlerde çok fazla vakit geçirmemek ve boş kalmayı önleyecek planlar oluşturmak bu noktada size yardımcı olacaktır. Sigara krizleri hakkında tedbirli olmak ve ne yapacağınızı bilmek işe yarayacaktır. Gerekli olduğunda terapi almak ve yoksunluk belirtileri ile nasıl başa çıkacağını öğrenmek de bu konuda oldukça yardımcı olabilir.


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