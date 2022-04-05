5 Nisan Sigara Zammı Ne Kadar? S5 Nisan Zamlı Sigara Fiyatları

5 Nisan Sigara Zammı Ne Kadar?



5 Nisan 2022 Güncel Sigara Fiyatları Ne Kadar?



Zam Öncesi Sigara Fiyatları Ne Kadardı?



Sigara Nasıl Bırakılır?



Uzun zamandır sigara fiyatlarına zam geleceği konuşuluyordu. Bu nedenle birçok kişi güncel sigara fiyatları hakkında araştırmalara başladı. Yeni yapılan zamla birlikte fiyatlar 2 lira arttı. Bu nedenle vatandaşlarvesorusuna cevap aramaya başladı. En ucuz ve en pahalı sigaraların ne kadar odluğu merak ediliyor.veiçin haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.birçok kişi tarafından merak ediliyor. Sık sık gündemde yer alan zam haberlerinin ardından bugün itibariyle sigara fiyatlarına 2 TL zam geldi. En ucuz sigara 23.50 lira olurken en pahalı sigara fiyatı 40 liraya ulaştı.vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 2 TL zammın ardından sigarlarının ne kadar olduğunu merak edenler arama motorlarına yöneldi. İşte merak edilen fiyatlar;Marlboro Touch: 26,00 TLMarlboro: 27,00 TLParliament: 27,50 TLL&M: 23,50 TLMuratti: 25,00 TLMuratti BLU: 24,00 TLLark: 24,00 TLChesterfield: 23,50 TLKent Blue: 24,00Kent Slims: 27 TLViceroy: 24,00 TLPall Mall: 24,00 TLSamsun 24,00 TLMaltepe: 24,00 TLRothmans: 23,50 TLZammın geldiğini öğrenenlerin en merak ettiği sorulardan biri desorusu oldu. Bu nedenle arama motorlarına yönelen birçok kişi konu hakkında araştırmalara başladı. 2021 yılındaki sigara fiyatları şu şekilde;Philip Morris Marka:Marlboro Edge: 19 TLMarlboro Touch: 20 TLMarlboro: 21 TLParliament: 21,50 TLLark: 18 TLChesterfield: 17,50 TLChesterfield Mode: 15,50 TLL&M: 17,50 TLParliament Midnight Blue: 20,50 TLMuratti: 19 TLMuratti Blu: 18 TLJTI Marka Sigaralar:Winston Slender: 18 TLWinston Deep Blue & Dark Blue: 18 TLWinston: 19 TLWinston Xsence Black&Gray: 20 TLCamel Slender: 17,50 TLCamel: 18 TLGelen zamlarla birlikte en çok aratılanlardan biri desorusu oldu. Sigarayı bırakmak isteyen birçok kişi konuyla ilgili detayları merak ediyor. Sigara bırakıldığında egzersiz yapmak ce sakız çiğnemek odlukça yardımcı olan durumlar arasında yer alır. Ayrıca sigara içilen yerlerde çok fazla vakit geçirmemek ve boş kalmayı önleyecek planlar oluşturmak bu noktada size yardımcı olacaktır. Sigara krizleri hakkında tedbirli olmak ve ne yapacağınızı bilmek işe yarayacaktır. Gerekli olduğunda terapi almak ve yoksunluk belirtileri ile nasıl başa çıkacağını öğrenmek de bu konuda oldukça yardımcı olabilir.