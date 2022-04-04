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Terör destekçisi TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı'dan Kılıçdaroğlu'na ziyaret

Terör örgütleriyle aralarından su sızmayan Türk Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti. HDP'nin kendisine verdiği destekle bilinen Fincancı, geçtiğimiz günlerde doktorların talepleri yerine getirilmezse sağlık sistemini kilitleyeceklerini söylemişti.

Terör destekçisi TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı'dan Kılıçdaroğlu'na ziyaret
Ekleme: 4.04.2022 - 16:23 Güncelleme: 4.04.2022 - 16:31 / Editör: Ozge Selin
Terör destekçisi TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı'dan Kılıçdaroğlu'na ziyaret
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı ve beraberindeki heyeti CHP Genel Merkezi'ndeki makamında kabul etti.

Görüşmede CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na, Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba eşlik etti. TTB Başkanı Fincancı, Kılıçdaroğlu'na doktorların taleplerini iletti.

Terör destekçisi TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı'dan Kılıçdaroğlu'na ziyaret

TERÖR DOSYASI KABARIK
Meslek örgütü gibi davranmak yerine terör örgütlerinin ve teröristlerin sözcülüğüne soyunan Türk Tabipleri Birliği, sık sık terör örgütü PKK ile anılıyor. Yönetimindeki isimlerin birçoğu, terör bağlantılarıyla dikkat çekiyor. Tabipler Birliği, bugüne kadar; PKK'ya yönelik operasyonlara karşı çıktı. YPG'nin sözde eş başkanına 'barış ödülü' verdi. Bölücü terör örgütünün hiçbir eylemini 'terör' olarak nitelendirmedi ve kınamadı. Türkiye'nin sivilleri öldürdüğünü söyleyip yargılanması çağrısında bulundu.

FETÖ MEDYASININ GÖZDESİ
Fincancı, Zaman ve Bugün gibi FETÖ gazetelerinin Samanyolu Tv gibi örgütün kara propaganda kanallarının vazgeçilmez müdavimleri arasında yer almasıyla biliniyor.

Terör destekçisi TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı'dan Kılıçdaroğlu'na ziyaret

PKK PAÇAVRASINA RÖPORTAJ
Geçmişte teröristbaşı Öcalan için özgürlük isteyen TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı, örgütün sözde gazetesine 'Aşı milliyetçiliği yapamayız' açıklamasında bulunmuştu.

SOYKIRIM YALANCISI
Fincancı'nın marifetleri bununla da sınırlı değil.

Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı'nın onur konuğu olarak davet edildiği ve konuşmasıyla 'heyecan yarattığı' ATİK (Avrupa Türkiyeli İşçiler Konfederasyonu) Kongresinin sonuç bildirgesinde 'Kahrolsun Faşist Türkiye Cumhuriyeti Devleti!', 'Kürt halkına yönelik TC devletinin paranoyak – histerik bayrak şövenizmini kınıyoruz', '1915 Ermeni Soykırımını Lanetliyoruz! Ermeni halkının acısını paylaşıyoruz' ifadeleri yer almıştı.

MEHMETÇİĞİ DEĞİL HENDEKÇİLERİ DESTEKLEDİ
PKK'nın Doğu ve Güneydoğu kentlerimizi harabeye çevirdiği ve büyük kalkışmanın provasını yaptığı Hendek olaylarında da Fincancı, TSK'ya karşı PKK terörünün yanında yer almıştı.

Fincancı, 'Bu suça ortak olmayacağız' başlığıyla yayımlanan 'Barış için Akademisyenler' bildirisine de imza atmıştı.

'ÖCALAN'A ÖZGÜRLÜK PLATFORMU' KURUCULARINDAN
Fincancı, 2012'de kurulan sözde 'Barış için Öcalana Özgürlük Platformu'nun içinde de yer almıştı. Platformun Cezayir Restoran'daki ilk toplantısına ABD, Almanya ve İngiltere'den de davetliler yer almıştı. Fincancı PKK'nın yayın organı Özgür Gündem gazetesine destek için 'Nöbetçi genel yayın yönetmeni' de oldu.

15 TEMMUZ'DA FETÖ DELİLİ YOKMUŞ!
15 Temmuz darbe girişimde de FETÖ'yü aklamaya çalışan Fincancı, 'FETÖ'nün darbe girişimindeki rolüne ilişkin belge olmadığını' savundu.
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