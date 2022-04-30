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Rus devlet televizyonunda nükleer silah tehdidi

Ukrayna ile savaş halinde olan Rusya’nın nükleer silah tehdidi akılalmaz boyutlara ulaştı. Rus siyasetçiler adeta dünyaya meydan okuyarak “Füzeler Londra’ya 202 saniyede ulaşabilir” dedi.

Rus devlet televizyonunda nükleer silah tehdidi
Ekleme: 30.04.2022 - 14:41 Güncelleme: 30.04.2022 - 14:41 / Editör: Ozge Selin
Rus devlet televizyonunda nükleer silah tehdidi
Rusya ile Ukrayna arasında 24 Şubat’ta başlayan savaş, devam ediyor.

Yüzlerce can kaybı, milyonlarca göçün yaşandığı savaş sırasında nükleer silah tehditleri de sık sık gündeme geldi.

Rusya’nın önce inkar ettiği ancak bir türlü tam anlamıyla vazgeçmediği nükleer silah, Rus devlet televizyonunda yorumcular ve uzmanlar tarafından masaya yatırıldı.

Skandal ifadeler

Olası senaryoları çizen yorumcular, skandal ifadelere yer verdi.

“60 Dakika” adlı televizyon programında Rusya’dan fırlatılacak nükleer füzelerin birkaç saniye içinde Avrupa’nın başkentlerine ulaşabileceği dile getirildi.

“Eğer savaş bu noktaya gelirse kimse sağ kalamaz”

Programda konuşan sağcı siyasetçi Aleksey Zhuravlyov, “Bir Sarmat füzesi gönderirsek Britanya Adaları diye bir şey kalmaz.” dedi.

Programa konuk olan bir diğer siyasetçi ise Avrupa’nın da nükleer silah ile karşılık verebileceğini söylerken, “Eğer savaş bu noktaya gelirse kimse sağ kalamaz.” dedi.

‘Füzeler 202 saniyede Londra’ya ulaşabilir”

Bu açıklamanın üzerine Zhuravlyov, “Her şeye sıfırdan başlarız. Onlar bizi devlet terörü yapmakla suçluyor” dedi.

Televizyonda yayınlanan haritada Rusya’nın Kaliningrad bölgesinden gönderilmesi durumunda füzelerin Berlin’e 106 saniyede, Paris’e 200 saniyede ve Londra’ya 202 saniyede ulaşabileceği belirtildi.

‘Birleşik Krallığı vurabiliriz’

Bir süre önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinde geliştirilen hipersonik füzelerin bütün modern savunma sistemlerini alt edebileceğini söylemişti.

Putin, sonbahara doğru Birleşik Krallık’ı vurabileceklerini dile getirmişti.
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Rus devlet televizyonunda nükleer silah tehdidi
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