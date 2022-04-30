Başkan Erdoğan'dan kritik görüşme!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Umman Sultanı Heysem bin Tarık bin Teymur el-Said ile telefonda görüştü. Görüşmede, ikili ilişkileri güçlendirecek adımlar ve bölgesel konular ele alındı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Umman Sultanı Heysem bin Tarık bin Teymur el-Said ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye-Umman ilişkileri güçlendirecek adımlar ve bölgesel konular ele alındı.Başkan Erdoğan, görüşmede, Umman'la iş birliğini her alanda geliştirmeye büyük önem verdiklerini ifade etti.