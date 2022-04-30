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30 Nisan koronavirüs tablosu!

Sağlık Bakanlığı Türkiye'nin 30 Nisan 2022 tarihine ait vaka ve vefat rakamlarını çeren koronavirüs (Covid-19) tablosunu duyurdu..

30 Nisan koronavirüs tablosu!
Ekleme: 30.04.2022 - 20:55 Güncelleme: 30.04.2022 - 20:58 / Editör: Ozge Selin
30 Nisan koronavirüs tablosu!
(30 Nisan vaka ve vefat rakamları) Sağlık Baknlığı koronavirüs (Kovid-19) tablosunu açıkldı.

GÜNÜN COVID-19 TABLOSU (30 NİSAN)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplam aktif Kovid-19 vaka sayısının 17 bin 259 olduğunu bildirdi.

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kovid-19 verilerinin tutulduğu sistemler arasında, 14 Nisan'dan beri yaşanan senkronizasyon hatasının aktif vaka sayısının matematiksel olarak mümkün olmayacak şekilde eksiye düşmesi sonucu fark edildiğini belirterek, "Problem çözülmüştür. Toplam aktif vaka sayısı 17 bin 259'dur." bilgisini verdi.

İyileşen sayılarının yeni vakaların üzerinde olduğunu ifade eden Koca, "Aktif vaka sayısı düşüyor. Hastalarımıza tekrar geçmiş olsun diyoruz. Durumu daha ağır ve Kovid-19'la savaşta bizi başarısız gösterecek bilgi kırıntılarına bile maalesef hastalık derecesinde takıntılı olanlara da şifa diliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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