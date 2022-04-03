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Türk komandosu kullandı: İlk ihracata kapı açıldı

Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilen ve ihracat başarısı yakalayan ürünlere bir yenisi daha ekleniyor

Türk komandosu kullandı: İlk ihracata kapı açıldı
Ekleme: 3.04.2022 - 13:48 Güncelleme: 3.04.2022 - 13:54 / Editör: Ozge Selin
Türk komandosu kullandı: İlk ihracata kapı açıldı
İnşaat ve entegre tesisler yönetimi alanlarında faaliyet gösteren Widad Business Group (WBG), Malezya Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçlarını karşılamak için HAVELSAN ile iş birliğine gidecek. Grup, bu kapsamda Malezya'nın silahlı kuvvetlerini güçlendirmeyi ve eğitim maliyetini önemli ölçüde azaltmayı hedefliyor.

Taraflar arasındaki iş birliği mutabakat muhtırası, Asya Savunma Hizmetleri Fuarı'nda (DSA 2022) imzalandı.

İş birliği çerçevesinde WBG, Türk komandosu ve özel kuvvetleri tarafından kullanılan ve paraşütçü eğitim maliyetini önemli ölçüde azaltan Hezarfen Paraşüt Simülatörü'nden 6 adet satın alacak. HAVELSAN böylece paraşüt simülatörünün ilk ihracatını gerçekleştirecek.

Türk komandosu kullandı: İlk ihracata kapı açıldı

Hezarfen Paraşüt Simülatörü, itfaiye ve polis teşkilatı ihtiyaçları için de kullanılabiliyor.

WBG Group Yönetim Kurulu Başkanı Tan Sri Muhammad Ikmal, eğitim ve simülasyon teknolojilerindeki ürünleri için HAVELSAN ile ortaklık yapmaktan ve bu alanda dünyanın en iyi firmalarından birinin uzmanlığını Malezya'ya getirmekten heyecan duyduklarını söyledi.

Bu tür sistemlerin kullanılmasının Malezya silahlı kuvvetlerinin eğitimi için önemli maliyet tasarrufları sağlayabileceğine işaret eden Ikmal, 'Bu, iş birliğimizin sadece ilk aşaması ve HAVELSAN'da, burada olağanüstü faydalar sağlayabileceğini öngördüğümüz, makul fiyatlı ancak teknolojik olarak üstün birkaç sistem daha var.' dedi.

HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar da Malezya'da askeri, kamu ve özel sektöre yönelik çok çeşitli projeleri aktif olarak takip ettiklerini ve Kuala Lumpur'da bir bölge ofisi kurduklarını aktardı. Nacar, 'Malezya, Güneydoğu Asya bölgesinde HAVELSAN için önemli bir merkezdir, bu nedenle, WBG'de erişimimizi genişletmek ve ülkedeki bağlarımızı geliştirmek için güvenilir bir ortak bulduğumuz için mutluyuz.' ifadesini kullandı.

Türk komandosu kullandı: İlk ihracata kapı açıldı

Gerçeği aratmayan paraşütçü eğitimi

Hezarfen Paraşüt Simülatörü, atlayıştan, paraşüt açılışı ve hedeflenen noktaya inişe kadar gerçek bir eğitimde yaşanabilecek senaryoların ve tüm acil durumların deneyimlenebilmesini sağlıyor.

Personelin sanal gerçeklik ortamında eğitim almasına olanak sunan simülatör, bu alanda güvenlik güçlerinin envanterine giren ilk Türk savunma sanayisi ürünü oldu.

Sistem, hayati yeteneklerin geniş çaplı hava koşulları, acil durumlar ve değişken rüzgar şartları altında gerçek zamanlı şekilde geliştirilmesine olanak veriyor. Yüksek çözünürlüklü veri tabanı ve sanal gerçeklik kullanılarak göreve hazırlık sağlıyor ve kullanıcının gerçek performansını artırmayı hedefliyor.

Hezarfen Paraşüt Simülatörü ile paraşütçü personelin coğrafi ortam hakkında bilgi sahibi olması sağlanarak operasyonel başarısı artırılıyor. Gerçek atlayış eğitimlerinin azaltılıyor eğitim maliyetleri düşürülüyor.

Türk komandosu kullandı: İlk ihracata kapı açıldı

Yatay düşüşle başlayan eğitimde paraşütçünün serbest düşüş esnasında yapacağı manevralar kablosuz sensörlerle algılanıyor. Paraşütçünün uygun manevraları doğru şekilde ve zamanda yapmasına yönelik eğitim veriliyor.

Gece, gündüz, yağmur, kar durumlarının görsellendiği ve rüzgar durumlarının da dahil edildiği simülasyonla paraşütçünün değişik şartlarda uygun kontrolleri, usulleri öğrenmesi mümkün oluyor.

Paraşütçü farklı paraşüt modelleriyle 30 bin feete kadar istediği irtifadan eğitim alabiliyor.
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Türk komandosu kullandı: İlk ihracata kapı açıldı
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