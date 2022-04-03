  • USD: 14,66 - 14,69
  • EURO: 16,21 - 16,24
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Kadın öğrencisinin kalçasını tokatladığını söyleyen Celal Şengör'e ceza verilmedi!

Bir öğrencisinin eteğini kaldırıp kalçasına tokat attığını anlattığı videoyla büyük tepki çeken, uzun süre öğrenci ve kadın derneklerinin 'ÜNİVERSİTEDE TACİZE YER YOK' eylemleri yaparak cezalandırılmasını istediği Prof. Dr. Celal Şengör hakkında geçtiğimiz yıl İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü tarafından açılan soruşturma tamamlandı. Şengör'e herhangi bir ceza verilmediği öğrenildi.

Kadın öğrencisinin kalçasını tokatladığını söyleyen Celal Şengör'e ceza verilmedi!
Ekleme: 3.04.2022 - 14:20 Güncelleme: 3.04.2022 - 14:23 / Editör: Ozge Selin
Kadın öğrencisinin kalçasını tokatladığını söyleyen Celal Şengör'e ceza verilmedi!
Üniversitede bir öğrencisinin eteğini kaldırıp kalçasına tokat attığını anlattığı videoyla büyük tepki çeken Prof. Dr. Celal Şengör hakkında geçtiğimiz yıl İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü tarafından başlatılan soruşturma tamamlandı.

KOMİSYON CEZA YOK DEDİ, REKTÖRLÜK ONAYLADI!

Edinilen bilgiye göre Üniversitede oluşturulan komisyon tarafından verilen kararda kız öğrencisinin kalçasını tokatladığını bizzat açıklayan Celal Şengör hakkında disiplin cezası verilmesine yer olmadığı kanaatine varılırken, Rektörlük ise kararı onadı.

Kadın öğrencisinin kalçasını tokatladığını söyleyen Celal Şengör'e ceza verilmedi!

"SANİYENİN ETEĞİNİ KALDIRDIM VE..."

Prof. Dr. Celal Şengör, geçtiğimiz yıl katıldığı bir internet yayınında anısını anlatırken "Yanımda duruyor. Tam şurada O kadar kızdırdı ki Saniye'nin eteğini kaldırdım, k*çına bir tokat attım. Bu, dehşete düştü. Baktım böyle bakıyor bana. Bana bak dedim baban bunu yaptı mı dedim. 'Babam bile böyle bir şey yapmadı' dedi. Hah dedim eksik kalmış şimdi tamamlandı" ifadelerini kullanmıştı. Bu ifadeler sosyal medyada büyük tepki çekmiş ve İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü tarafından Şengör hakkında soruşturma başlatılmıştı

ŞENGÖR: "BUNU CİNSEL TACİZ OLARAK GÖRMÜYORUM"

Kamuoyunun tepkisinin ardından daha sonra bir açıklama yapan Şengör ise "Ben asla bunun bir cinsel taciz olduğunu düşünmüyorum. Asla bunda bir anormallik görmüyorum. Bana gösterilen tepkilerin birçoğunu da abartılı buluyorum." şeklinde konuşmuştu.

Kadın öğrencisinin kalçasını tokatladığını söyleyen Celal Şengör'e ceza verilmedi!

DİSİPLİN CEZASI VERİLMEDİ, REKTÖRLÜK ONAYLADI

Sona eren soruşturmada komisyon tarafından Şengör hakkında herhangi bir disiplin cezası verilmesine yer olmadığı kanaatine varıldı. Rektörlük yönetimi de komisyonun kararını onadı.

YAŞ HADDİNDEN EMEKLİYE AYRILMIŞTI

Prof. Celal Şengör yaş haddinden dolayı 24 Mart'ta akademiden emekli olmuştu. İstanbul Teknik Üniversitesi Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü'nün yaptığı paylaşımda "Prof. Dr. Mult. A.M. Celâl Şengör, akademik vazifesinden 24 Mart 2022 tarihinde emekliye ayrılacaktır" ifadeleri kullanılmıştı.
Şehit asteğmene son görev: Gözyaşları ve dualarla son yolculuğuna uğurlandı
Bucha sokaklarında kan donduran görüntüler! Her yerde ceset var!
Hamza Dağ: Kılıçdaroğlu su içer gibi, yemek yer gibi yalan söylüyor
Thodex’in örgüt şeması çıkarıldı! İşte organize sahtekarlığın anatomisi!
Ukrayna Savunma Bakanlığı: Savaşın başından bu yana 18 bin Rus askeri öldürüldü
CHP'li belediyenin barınağında köpekler birbirini yedi! Doğa Koruma, kalan köpekleri korumaya aldı
ABD'de silahlı saldırı! 6 kişi hayatını kaybetti!
Türk komandosu kullandı: İlk ihracata kapı açıldı
Bolu Dağı'nda heyelan! Kopan toprak parçasının büyüklüğü ortaya çıktı: TEM yolu ne zaman açılacak?
Alman medyası yazdı: Batı, Türkiye görmezden gelemez! Dikkat çeken Başkan Erdoğan vurgusu
Tehlike saçıyor: Baraja uzanan dere mavi akıyor
Milli Savunma Bakanlığı paylaştı: Mayınların imha edildikleri anlar...
Kadın öğrencisinin kalçasını tokatladığını söyleyen Celal Şengör'e ceza verilmedi!
Toplu taşımada Türkiye Kart (TrKart) uygulaması başlıyor!
Rusya duyurdu: Erdoğan'ın talebi üzerine sivillerin tahliyesi için koridor açıldı
Şişli'de boru patladı! Su dolan metro istasyonu kapatıldı
Şoke eden detaylar ortaya çıktı! Putin geyik kanı ile banyo yapıyor! Putin'in hastalığı ne?
Dünyada doğalgaz fiyatları beşe katladı!
FETÖ üyeleri arasında 40 milyon sterlinlik dolandırıcılık davası!
AK Parti'de EYT hazırlığı! Bütün şartlar zorlanacak!
Toz fırtınası bitti mi? Meteoroloji'den peş peşe yağış uyarısı geldi

Toz fırtınası bitti mi? Meteoroloji'den peş peşe yağış uyarısı geldi

Patates kızartması gibi kokuyor! Yolcu uçağını yemeklik yağ ile uçurdular

Patates kızartması gibi kokuyor! Yolcu uçağını yemeklik yağ ile uçurdular

Başkan Erdoğan'ın talimatıyla harekete geçildi! 81 ilde TOGG hazırlığı

Başkan Erdoğan'ın talimatıyla harekete geçildi! 81 ilde TOGG hazırlığı

İngiltere'de 'XE' alarmı: DSÖ'den yeni varyantla ilgili ilk açıklama

İngiltere'de 'XE' alarmı: DSÖ'den yeni varyantla ilgili ilk açıklama

Bu mahallede yüzyıllardır davul çalınmıyor: Mahalleli 'pilava pilava' sözleriyle uyandırılıyor

Bu mahallede yüzyıllardır davul çalınmıyor: Mahalleli 'pilava pilava' sözleriyle uyandırılıyor

Eve geç giden koca yandı: Yargıtay'dan emsal niteliğinde karar

Eve geç giden koca yandı: Yargıtay'dan emsal niteliğinde karar