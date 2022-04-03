Balıkesir'de dehşet evi!

Akıllara durgunluk veren olay Susurluk ilçesi kırsal Günaydın mahallesinde yaşandı. Uyuşturucu bağımlısı olduğu ileri sürülen Fatih Akça eşi 36 yaşındaki eşi Bilge Akça ile tartışmaya başladı.TARTIŞMA BÜYÜDÜ DEHŞETE DÖNÜŞTÜTartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine gözü dönen cani koca, evdeki pompalı tüfeği alarak adeta dehşet saçtı. Odada bulunan eşine, 3 yaşındaki oğluna ve 11 yaşındaki kızına kurşun yağdırdı.Bilge Akça ve 3 yaşındaki Muhammed Akça göğsüne isabet eden saçmalar nedeniyle kanlar içinde yere yığıldı.8 YAŞINDAKİ AYAZ KAÇTI11 yaşındaki Elçin Akça ise duvardan seken saçmalar nedeniyle kolundan yaralandı. Gözü dönen Fatih Akça'nın da seken saçmalarla bacağından yaralandığı belirlendi. Evde silah seslerini duyan 8 yaşındaki Ayaz Akça ise canını kaçarak kurtarabildi.ANNE VE OĞLU KURTARILAMADIYaşanan dehşetin ardından ihbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ekibi ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk yaptığı kontrollerde göğsünden ağır yaralanan anne Elçin ve oğlu 3 yaşındaki Muhammed'in hayatını kaybettiği belirlendi.11 yaşındaki Elçin Akça ile Jandarma tarafından gözaltına alınan babası Fatih Akça ise tedavilerinin yapılabilmesi için hastaneye kaldırıldı.Olayla ilgili soruşturma sürüyor.