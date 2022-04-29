İşte İBB'deki ihale soygunun perde arkası! Ekrem İmamoğlu’nun kirli kasası o kişi mi?

İBB'nin iştiraklerindeki yolsuzluklarla ilgili İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişleri 10 bin sayfalık rapor hazırlandı. SABAH'ın kamuoyuna duyurduğu soruşturmalarla ilgili şirket sorumluları ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'na İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından soruşturma izni verildi. Mülkiye müfettişleri tarafından hazırlanan ihale yolsuzluğuna ait raporlarda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına da suç duyurusu olarak gönderildi. Verilen ihalelerin perde arkasıyla ilgili SABAH önemli bilgilere ulaştı.GİZLİ EL TUNCAY YILMAZ MI?İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihaleleri kontrol ettiği ismin İmamoğlu ailesinin İnşaat ve Gayrimenkul şirketlerinin Genel müdürü olan Tuncay Yılmaz ile kontrol ettiği iddia edildi. Öyle ki soruşturmalara konu olan ihale alan şirketlerin sahipleriyle ayın zamanda İBB Spor Kulüpleri münasip üyesi ve İmamoğlu'nun kurucu üyesi olduğu Batı İstanbul Vakfı'nın Yönetim Kurulu Başkanı olan Yılmaz'ın sık ilişkileri dikkat çekti. Seçimlerde Ekrem İmamoğlu'na sponsor olduğu iddia edilen iş adamı Hüseyin Köksal'ın amcasının oğlu Ahmet Köksal ve Murat Kapki tarafından 2019 yılı yerel seçimlerinden sonra kurulan 'BVA Reklam A.Ş.' adlı şirkete belediye iştiraki Kültür A.Ş. tarafından toplam 395 milyon 100 bin lira tutarında 'reklam alanları' işletme ihalesi verildi. Tuncay Yılmaz ile Murat Kapki'nin sıkı ilişkileri olduğu öne sürüldü. Yılmaz ile Kapki iddiaya göre, 2021 Ekim ayında Ankara ziyaretlerinde birlikte otelde kaldı. Ahmet Köksal ile de sıkı ilişkileri bulunan Yılmaz, aynı zaman da Ahmet Köksal'ın kardeşi Murat Köksal ile Karadeniz Teknik Üniversitesinde aynı dönem eğitim gördü.İHALE ALAN ŞİRKETİN SAHİBİ VEFAT EDİNCE KÖKSAL ATANDIYine 2019 yerel seçimlerinden sonra Hüseyin Seçkin tarafından kurulan 'Urban Media A.Ş.' adlı şirkete de Kültür A.Ş. tarafından toplam 239 milyon 639 bin liraya 'reklam alanları' işletme ihalesi verildi. Hüseyin Seçkin'in 2021 yılında vefatının ardından bu şirketi de Ahmet Köksal yönetmeye başladı.İHALE ALAN ŞİRKETLERİN HEPSİYLE SIKI İLİŞKİLERİ VAREkrem İmamoğlu'nun koruyup kolladığı Eyüp ve Gülşah Subaşı ailesinin oğlu Onur Buğra Subaşı tarafından kurulan 'Panoffect Medya A.Ş.' adlı şirkete de 402 milyon 774 bin lira tutarında 'reklam alanları' işletme ihalesi verildi. Eyüp Subaşı ile Tuncay Yılmaz'ın bağlantısı da büyük resmi ortaya koydu. Ercan Saatçi'nin kurucusu olduğu Saatçi Ajans Eğitim Reklam Organizasyon Hizmetlerine de 30 milyon 655 bin liralık ihale verildi. Ercan Saatçi'nin kardeşi Uğurcan Saatçi ile Ekrem İmamoğlu 2013 yılı Mart ayında Gürcistan'a gitti. Ekrem İmamoğlu'nun Köksal ailesiyle yakın ilişkisi ise herkes tarafından biliniyor. İmamoğlu, Hüseyin Köksal'ın vefat eden babası Ali Köksal'ın cenazesi katılarak 'Beylikdüzü'nde sanayici ve iş adamı olan değerli dostum, abim Karsal Örme Sahibi Ali Köksal vefat etmiştir' notuyla sosyal medya hesabından paylaşmıştı.SORUŞTURMA SONRASI NETLİK KAZANACAKİmamoğlu şirketlerinin Genel Müdürü Tuncay Yılmaz'ın ihaleleri alan firmalarla olan sıkı ilişkileri, İçişleri Bakanlığı müfettişlerinin hazırladığı raporun İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına teslim edilmesinin ardından yapılacak soruşturma sonrasında İBB ihalelerinde İmamoğlu şirketleri Genel Müdürü ve İmamoğlu'nun kurucu üyesi olduğu Batı İstanbul Vakfının Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yılmaz'ın nasıl bir etkisi olduğunu açığa çıkacak.