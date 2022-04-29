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Geri dönüşü yok! Ciddi hasar bırakıyor

Ramazan Bayramı’na günler kala uzmanlar bir ay süren oruç ibadetinden sonra yeme düzeninin yeniden değişeceğini hatırlatarak özellikle rahatsızlıkları olanlara uyarılarda bulundu. Oruç sonrası Ramazan Bayramı’nın da verdiği heyecanla beslenmeden aşırıya kaçılmaması gerektiğinin ve tatlı tüketiminde çok dikkatli olunması gerektiğinin altını çiziyorlar. Uzmanlar özellikle fazla tatlı tüketimi sonucunda ortaya çıkabilecek rahatsızlıklara dikkat çekiyor.

Ekleme: 29.04.2022 - 18:17 Güncelleme: 29.04.2022 - 18:25 / Editör: Ozge Selin
Geri dönüşü yok! Ciddi hasar bırakıyor
Ramazan ayı ile birlikte oruç tutanlar için yeme düzeni değiştiği için Ramazan Bayramı ile birlikte bu düzen yeniden değişecek. Vücut bu değişkenliğe hemen ayak uyduramayabilir. Uzmanlar, Ramazan Bayramı öncesi özellikle aşırı tatlı tüketimi konusunda uyarılarda bulundı.

GÖZ SAĞLIĞINA ÇOK DİKKAT EDİN

Ramazan Bayramı'nda aşırı tatlı tüketiminin göz sağlığını etkileyeceğini söyleyen Doç. Dr. Selim Bölükbaşı, bu dönemde özellikle diyabet hastalarına dikkat etmesi gereken noktalar hakkında bilgi verdi. Bölükbaşı, “Özellikle diyabet hastaları, Ramazan Bayramı'nda fazla şeker tüketimi yüzünden diyabetik retinopati riski taşır. Diyabetik retinopati retinada geri dönüşümü olmayan ve ciddi hasarlar bırakan kronik bir hastalıktır. Bazı diyabet hastalarında körlükle dahi sonuçlanabiliyor” dedi.

DİYABETLİ HASTALAR RİSK ALTINDA

Özellikle şeker ve tatlı tüketiminin arttığı bayram döneminde gözlerde oluşabilecek olumsuz etkilere dikkat çeken Doç. Dr. Selim Bölükbaşı, diyabetin insülin salınımı veya etkisinin yetersizliği sonucu ortaya çıktığını, yoğun şekilde tüketilen şekerle birlikte ise artış gösterdiğini belirtti. Bölükbaşı, “Diyabeti olan hastalar çok daha fazla risk altındalar. Önümüz bayram, insanlar bir araya gelecekler ve çok sayıda karbonhidrat tüketimi olacak. Özellikle basit şekerler dediğimiz kek, börek, baklava gibi kana çok hızlı karışabilen karbonhidratlar kan şekerini ani yükseltecek. Bütün sistemlere hasar verecek fakat göz en çok etkilenen organlardan birisi olacak. Bu nedenle özellikle bayram gibi dönemlerde insanlar beslenmelerine daha dikkat etmeli” ifadelerini kullandı.

“BAYRAM GİBİ DÖNEMLERDE ŞEKER TÜKETİMİNE DİKKAT EDİLMELİ”

Diyabet hastalarını tehdit eden diyabetik retinopati'nin kan şekerinin bozulmasıyla beraber başladığını söyleyen Bölükbaşı, “Kan şekeri bozulduğu için retinanın beslenmesi de bozulmaya başlıyor. Ardından retina yüzeyinde kanamalar, yağ birikintileri, görme merkezinde ödem hatta retina yüzeyinde yeni damar oluşumları gibi çok sayıda patoloji gelişiyor. İlerleyen süreçte göz içinde ani kanamalar meydana gelebiliyor, diyabetik retinopati bazen körlükle de sonuçlanabiliyor” şeklinde konuştu.

DİYABET TÜM ORGANLARI ETKİLİYOR

Diyabetin tüm organları etkileyen kronik bir hastalık olduğunu vurgulayan Bölükbaşı, konuyla ilgili şöyle konuştu:

“Diyabet, insana ciddi zararlar verebiliyor, nitekim gözde de çok ciddi hasarlar bırakabiliyor. Diyabeti olan hastalar çok daha fazla risk altındalar. Önümüz bayram, insanlar bir araya gelecekler ve çok sayıda karbonhidrat tüketimi olacak. Özellikle bizim çok sevmediğimiz ve basit şekerler dediğimiz kek, börek, baklava gibi kana çok hızlı karışabilen karbonhidratlar kan şekerini ani yükseltecek. Bütün sistemlere hasar verecek. Fakat, göz böyle bir durumda en çok etkilenen organlardan birisi. Diyabetik retinopati dediğimiz göze ciddi hasarlar verebilecek hastalık oluşacak. Bu nedenle özellikle bayram gibi dönemlerde insanların şeker tüketimine daha çok dikkat etmesi gerekiyor.”

Bayrama özel diyabet hastalarına çağrıda bulunan Doç. Dr. Selim Bölükbaşı, şeker kullanımını kısıtlamalarını, hareket etmelerini, basit şekerlerden uzak durmalarını ve iyi yaşamaya çalışmalarını tavsiye etti.

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