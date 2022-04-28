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Beyaz Gazete
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Emekli bayram ikramiyeleri bugün yatıyor!

Ramazan Bayramı öncesi ödenecek olan ikramiyeler dün yatmaya başlarken, 22, 23, 24, 25, 26 olanlar için ödemeler bugün yatırılacak.

Ekleme: 28.04.2022 - 09:43 Güncelleme: 28.04.2022 - 09:47 / Editör: Ozge Selin
Emekli bayram ikramiyeleri bugün yatıyor!Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla 2018 yılından beri devam eden emeklilere ikramiye uygulaması, yılda 2 kere olmak üzere emekli vatandaşlara ödeniyor.

Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı öncesinde hesaplara geçen ikramiyeler, emekli vatandaşları biraz da olsa rahatlatıyor.

Bayram ikramiyesi bin 100 TL
Emekli bayram ikramiyesi bu yıl 2 Mayıs Ramazan Bayramı öncesinde emeklilerin hesabına yatırılacak.

SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı emeklileri, ikramiyelerin hesaplara geçip geçmediğini kontrol ediyor.

Çifte bayram yaşayacak olan emekliler, bu sene bin 100 lira alacak.

Emekli bayram ikramiyeleri dün başladı, devam ediyor Emekli bayram ikramiyeleri 27-29 Nisan tarihleri arasında hesaplarda olacak.

Emekli bayram ikramiyeleri bugün yatıyor!

Emekli bayram ikramiyesi 4/a'lı işçi emeklileri için ödeme günleri; 17, 18, 19, 20, 21 olanların 27 Nisan,

22, 23, 24, 25, 26 olanların 28 Nisan,

4/b'li Bağ-Kur emeklileri için 29 Nisan,

4/c'li memur emeklileri için ise hem bayram ikramiyeleri hem de Mayıs ayı aylıkları 29 Nisan tarihinde ödenecek.

Emekli bayram ikramiyeleri bugün yatıyor!

Emekli bayram ikramiyeleri bugün yatıyor #2

Yaşlı ve engelli maaşları yarın hesaplarda
Yaşlı ve engelli maaşı ödemeleri erkene alındı. Maaşlar yarın ödenecek.

İşsizlik maaşı son iş günü yatıyor
Nisan ayı işsizlik sigortası ödemeleri de Ramazan Bayramı nedeniyle öne çekildi.

İşsizlik sigortası maaşı haftanın son iş günü hesaplara yatırılacak.

IBAN bilgisi olmayana ödeme PTT üzerinden
IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara ödemeleri PTT üzerinden gerçekleştirilecek.
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