ABD Başkanı Joe Biden'dan Rusya'yı kızdıracak talep
Rusya ile Ukrayna savaşında Rusya'ya karşı en büyük ekonomik yaptırım cephesi ABD tarafından açıldı. Yaptırımın dozunu artıran ABD Başkanı Joe Biden, yeni kararları duyurdu. Biden yaptırım listesindeki Rus oligarkların mal varlıklarına el konularak, bunların Ukrayna halkına yardım için satılmasına yönelik Kongre’den yetki talep etti.
ABD Başkanı Joe Biden, yaptırım listesindeki Rus oligarkların mal varlıklarına el konularak, bunların Ukrayna halkına yardım için satılmasına yönelik Kongre'den yetki talep etti.
Biden, Ukrayna'ya askeri, ekonomik ve insani yardım için Kongre'den 33 milyar dolar fon talep ettiğini açıkladı.