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İYİ Partili belediye köpekleri çöpe atmıştı! Sungurlu Belediyesi'ne 40 bin 860 lira ceza kesildi!

Çorum’un Sungurlu ilçesinden toplandığı iddia edilen çok sayıda sokak köpeği, resmi plakalı kamyonla getirildiği kent çöplüğüne bırakılmıştı. O anlar bir hayvansever tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülenmişti. İYİ Partili Sungurlu belediyesinde yaşanan bu olayın ardından Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü ise resmi işlemlerin başlatılacağını açıklamıştı. Sungurlu Belediyesi'ne 40 bin 860 lira ceza kesildi

Ekleme: 25.04.2022 - 12:17 Güncelleme: 25.04.2022 - 12:22 / Editör: Ozge Selin
İskilip yolu üzerindeki Karapürçek çöplüğüne önceki günlerde resmi plakalı bir kamyondan çok sayıda sokak köpeği bırakılmıştı.. O anlar, bir hayvansever tarafından cep telefonu ile kayda alınmıştı. Hayvanseverin tepki gösterdiği kamyon şoförü, 'Ben emir kuluyum' diyerek hızla bölgeden uzaklaştı.

İYİ Partili belediye köpekleri çöpe atmıştı! Sungurlu Belediyesi'ne 40 bin 860 lira ceza kesildi!

Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, 'Belediye olarak kısırlaştırma çalışmalarımız devam etmektedir. Şehrimizde zaman zaman popülasyonların artığını, farklı hayvanların geldiğini, ancak bunların nasıl ne şekil getirilip bırakıldığına dair elimizde bir delilimiz yoktu.

İYİ Partili belediye köpekleri çöpe atmıştı! Sungurlu Belediyesi'ne 40 bin 860 lira ceza kesildi!

Geçen akşam Sungurlu ilçemizden tahsis edilmiş resmi plakalı bir araç ile bir kamyon dolusu hayvan getirildiği görüldü ve popülasyonların artış nedenlerinden birisinin bu olduğunun resmi kayıtlarımıza girmiş bulunmakta. Bununla ilgili resmi işlemlerin başlatılacağını buradan ilan ediyoruz' demişti.

İYİ Partili belediye köpekleri çöpe atmıştı! Sungurlu Belediyesi'ne 40 bin 860 lira ceza kesildi!

PARA CEZASI KESİLDİ
Sokaktaki sahipsiz köpekleri 'çöplüğe' bırakan İYİ Partili Çorum Sungurlu Belediyesi'ne 40 bin 860 lira ceza kesildi

İYİ Partili belediye köpekleri çöpe atmıştı! Sungurlu Belediyesi'ne 40 bin 860 lira ceza kesildi!
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