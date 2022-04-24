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Fransa'da seçimin kazananı Macron

Fransa'da yapılan cumhurbaşkanlığı seçimini ilk sonuçlara göre; mevcut Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron kazandı. Macron, oyların yüzde 58,2'sini alarak yeniden seçildi.

Fransa'da seçimin kazananı Macron
Ekleme: 24.04.2022 - 21:40 Güncelleme: 24.04.2022 - 21:42 / Editör: Ozge Selin
Fransa'da seçimin kazananı Macron
Ülkede düzenlenen cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tur oylaması, yerel saatle 20.00'de sona erdi.

Kamu yayıncısı France Info'nun hazırlattığı anketlere göre, Cumhurbaşkanı Macron oyların yüzde 58,2'sini alırken rakibi aşırı sağcı Marine Le Pen, yüzde 41,8'de kaldı.
Seçime katılmayanların oranı yüzde 28,2 olarak belirlendi. Bu, 1969'dan bu yana en yüksek oran olarak kaydedildi. Seçime katılım oranı yüzde 71,8 oldu.

44 yaşındaki Macron, ikinci kez bu göreve seçilen üçüncü cumhurbaşkanı olacak.
Daha önce François Mitterrand ve Jacques Chirac iki dönem cumhurbaşkanı olarak görev yapmıştı.

İçişleri Bakanlığının oy sayımına ilişkin verileri gelecek saatlerde açıklamaya başlamasıyla Macron'un galibiyetinin gece saatlerinde resmen netleşmesi bekleniyor.

Yasal resmi sonuçlar ise Anayasa Konseyi tarafından 27 Nisan'da açıklanacak.

2017'de yapılan cumhurbaşkanı seçiminde Macron, Le Pen'i geride bırakarak oylarını yüzde 66,06 alarak cumhurbaşkanı seçilmişti. Le Pen yüzde 33,9 oy almıştı.
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Fransa'da seçimin kazananı Macron
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