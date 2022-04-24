Datça açıklarında 4.4 büyüklüğünde deprem!

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında Richter ölçeğine göre, 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Akdeniz'de Datça'nın 177,37 kilometre açığında, saat 07.14'te 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Datça'nın yanı sıra kırsal Yazı, Yaka, Cumalı, Sındı ve Mesudiye mahallelerinde de hissedildi. 16,26 kilometre derinlikteki depremde ilk belirlemelere göre, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.