CHP'li İBB'nin yeni aldığı metrobüsler 10 gün geçmeden ikinci kez arızalandı!
İBB’nin 10 gün önce satın aldığı Otokar marka metrobüs Haliç mevkiinde arızalandı. Yeni metrobüsler kullanılmaya başladıktan sonraki ilk hafta da arızalanmıştı.
CHP'li İBB'nin 10 gün önce satın aldığı Otokar marka metrobüs Haliç mevkiinde arızalandı. Yolcuların araçtan inerek yürümeye başladığı görüldü.
İKİNCİ ARIZA
Yeni metrobüsler kullanılmaya başladıktan sonraki ilk hafta da arızalanmıştı. İBB'nin düzenlediği programla filosuna kattığı 30 metrobüsten birisi olan 'A-5004' kodlu yeni araç, Küçükçekmece Metrobüs Durağı'ndan Cevizlibağ istikametine seyir halindeyken dumanlar çıkarak arızalanmıştı.