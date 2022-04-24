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Başkan Erdoğan Zelenskiy ile görüştü...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy ile görüştü. Erdoğan "Mariupol'de durum her geçen gün üzücü bir hal alıyor" dedi. Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakere sürecinde ellerinden gelen tüm yardımı sağlamaya, arabuluculuk dahil gereken desteği sunmaya hazır olduklarını ifade eden Başkan Erdoğan, garantörlük konusuna da ilkesel olarak olumlu bakıldığını dile getirdi.

Başkan Erdoğan Zelenskiy ile görüştü...
Ekleme: 24.04.2022 - 14:42 Güncelleme: 24.04.2022 - 14:47 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan Zelenskiy ile görüştü...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşındaki son gelişmeler ve müzakere sürecine dair konular ele alındı.

Başkan Erdoğan, görüşmede, tablonun her geçen gün daha da üzücü bir hâl aldığı Mariupol'de yaralı ve sivillerin tahliyesinin mutlaka sağlanması gerektiğini belirtti.

Başkan Erdoğan Zelenskiy ile görüştü...

ARABULUCULUK MESAJI!

Müzakere sürecinde ellerinden gelen tüm yardımı sağlamaya, arabuluculuk dahil gereken desteği sunmaya hazır olduklarını ifade eden Başkan Erdoğan, garantörlük konusuna da ilkesel olarak olumlu baktıklarını dile getirdi.
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Başkan Erdoğan Zelenskiy ile görüştü...
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