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Zelenskiy’den Rusya uyarısı! “Sizi de ele geçirecekler”

Rusya Ukrayna savaşında iki ay geride kalırken, Rus kuvvetlerinin Mariupol kentinin kontrolünü tamamen ele geçirdiği duyurulmuştu. Çatışmalar devam ederken Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’den Avrupa ülkelerine yeni bir çağrı geldi. Rusya’nın ilerleyişini sürdüreceğini belirten Zelenskiy, sıranın diğer ülkelere geleceğini söyledi.

Zelenskiy’den Rusya uyarısı! “Sizi de ele geçirecekler”
Ekleme: 23.04.2022 - 11:17 Güncelleme: 23.04.2022 - 11:17 / Editör: Ozge Selin
Zelenskiy’den Rusya uyarısı! “Sizi de ele geçirecekler”
Ukrayna Devlet Başkan Vladimir Zelenskiy, Rusya için Ukrayna'ya saldırmanın sadece bir başlangıç olduğunu, Rusya'nın daha sonra diğer ülkeleri ele geçirmek istediğini belirtti.

YARDIM ÇAĞRISINI YİNELEDİ

Zelenskiy, yayımladığı video mesajında, "Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sadece bir başlangıç olarak öngörülmüştü. Sonra diğer ülkeleri ele geçirmek istiyorlar. Doğal olarak, Rusya'nın bu hırsını kırmak için kendimizi gerektiği kadar savunacağız." dedi.

Zelenskiy, savaşa tepki vermeyen ve Ukrayna'ya yardım etmeyen tarafsız ülkelere de çağrıda bulunarak, bunun çok riskli olduğunu, bu tür ülkelerin her şeylerini kaybedebileceğini söyledi. Yaşamın ölüme karşı zaferine inanan tüm halkların Ukrayna ile savaşması gerektiğini savunan Zelenskiy, "Bize yardım etmelisiniz, çünkü bu yolda ilk olan bizdik." ifadesini kullandı.

Zelenskiy ayrıca, Ukrayna'nın ortaklarının istedikleri silahları kendilerine teslim ettiklerini belirterek, bu ülkelere teşekkür etti.

Ülkesinin ilk görevinin orduyu gerekli silahlarla temin etmek olduğunu vurgulayan Zelenskiy, "Ve sonunda bizi dinleyen, tam olarak istediğimizi bize veren tüm ortaklarımıza minnettarım. Çünkü bu silahlarla binlerce insanın hayatını kurtarabileceğimizi kesin olarak biliyoruz. İşgalcilere Ukrayna'dan ayrılmak zorunda kalacakları günün yaklaştığını gösterebiliriz." şeklinde konuştu.

Zelenskiy ayrıca, Rus ordusunun kontrolündeki topraklarda bulunan Ukraynalıları Rus güçlerine karşı direnmeye çağırdı.
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