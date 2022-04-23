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THY’den köy çocuklarına 23 Nisan sürprizi

Türk Hava Yolları (THY) 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Ordu ve Giresun’un köylerinde yaşayan 46 çocuğu havacılıkla tanıştırdı.

Ekleme: 23.04.2022 - 11:54 Güncelleme: 23.04.2022 - 12:01 / Editör: Ozge Selin
THY’den köy çocuklarına 23 Nisan sürprizi
THY'nin Ordu-Giresun ofisinin hayata geçirdiği proje kapsamında Ordu'nun Yokuşdibi ve Giresun'un Çatak Köyü İlköğretim Okulları'nda eğitim gören ve yaşları 10 ile 12 arasında değişen 46 çocuk havacılıkla tanıştı.


THY'nin İstanbul'dan Ordu- Giresun Havalimanı'na iniş yapan ve bugün için sefer sayısı TK1920 olarak belirlenen uçağa kendi isimlerine düzenlenmiş biniş kartları ile binen çocuklar, pilotlar ve kabin memurlarıyla tanışarak derste çizdikleri havacılık temalı resimleri uçuş ekiplerine hediye ettiler.


İlk kez bindikleri uçağı yakından inceleme fırsatı bulan uçuş ekiplerine merak ettikleri soruları soran çocuklar, ardından Ordu-Giresun Havalimanı'nda THY çalışanları ile birlikte uçuş kontrol kulesinden yer hizmetlerine kadar havacılığı deneyimlediler.

Çocuklar daha sonra Ordu Boztepe'yi ve Giresun Kalesi'ni gezdiler.
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