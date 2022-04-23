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Survivor'da dolma krizi!

Takımların karışmasıyla yeni bir dönemin başladığı Survivor All Star, 22 Nisan Cuma akşamı 85'inci bölümüyle ekranlara geldi. Yeni takımların ilk kez dokunulmazlık oyunu oynadığı geceye yemek krizi damga vurdu. Konseyde, ünlüler takımının yemek bulup yediğini açıklayan Ilıcalı, bu duruma tepki göstererek, verilen cezayı açıkladı. İşte detaylar...

Ekleme: 23.04.2022 - 10:58 Güncelleme: 23.04.2022 - 10:59 / Editör: Ozge Selin
Survivor'da dolma krizi!
Tv8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor All Star, heyecan dolu yeni bölümleriyle ekranlara gelmeye devam ediyor. Takımlarda yapılan değişikliklerle yeni bir dönemin başladığı yarışmada, haftanın ilk dokunulmazlık oyunu oynandı.

Kırmızı takımda Sema, Merve, Ayşe, Sude, Anıl, Adem, Batuhan ve Barış yer alırken, mavi takım ise Nagihan, Seda, Evrim, Nisa, Parviz, Atakan, Hikmet, Ogeday ve Berkan'dan oluştu. Survivor'ın dünkü bölümünde yeni takımlar ilk kez karşı karşıya geldi.

HAFTANIN İLK ELEME ADAYI

Kıran kırana geçen dokunulmazlık mücadelesini kazanan taraf mavi takım oldu. Survivor'da dokunulmazlığı kaybeden kırmızı takım ada konseyinde oylamaya gitti. Yapılan oylamada Sude ve Gökhan'ın isimleri yazıldı.

Ancak ismi en çok yazılan yarışmacı olan Gökhan Keser, haftanın ilk eleme adayı oldu ve yokluk adasına gitti.

ILICALI KONSEYDE AÇIKLADI

Öte yandan Survivor 85'inci bölümdeki konseye yemek krizi damga vurdu. Acun Ilıcalı, ünlüler takımının kural dışı yemek yediğini açıkladı. Söz alan Adem ise yaptığı hareketi itiraf etti.

"ERZAK ARACINDAN DOLMA ALDIM"

Oyun sonrasında adalarına geldiklerinde erzak getiren bir araç gördüğünü söyleyen Adem "Kapıları açıktı içinde dolma gördüm ve aldım. Arkadaşlarıma da dağıttım. 8-10 adet dolma vardı zaten ve onu aldım. Oyunda gelmiştik çok açtık, yemek yapamamıştık. Yağmur olduğu için de ateş yakamamıştık. Planlı bir şey değildi. Sema hariç herkes yedi" ifadelerini kullandı.

"GÖZE PARMAK SOKAR GİBİ YEMEK İHLALİ..."

Adem'in rahat konuşmasına tepki gösteren Acun Ilıcalı "Olayı normalleştirme çabanı hayranlıkla izliyorum. Öyle bir anlattın ki kendimi suçlu hissettim. Sanki sizi izci kampına getirdik ve neler olacağından habersizdiniz. Sanki kurallara aykırı uygunsuz bir şekilde, yemek gördüğünüzde yiyebilirsiniz. Bunu normal gibi anlatıyorsun. Ama bizim de yaptırım yapmamız gayet normal, sizin yemeniz nasıl normalse. Survivor'da bu kadar göze parmak sokar gibi yemek ihlali yapılıyorsa ve ardından bize de dünyanın en normal şeyi gibi anlatılıyorsa biz de cezasını veririz" dedi.

Ardından dolmadan kimlerin yemediğini soran Ilıcalı, Sema cevabını aldı. Bu sırada Barış, "Ben de yemedim" dedi. Anıl ve Batuhan, Yağcı'nın nasıl yemediği konusunda tereddüt yaşadı. Konuyla ilgili konuşan Batuhan, "Sema'nın yemediğini gördüm, Barış'ı bilmiyorum. Ama yemedim diyorsa yememiştir" dedi.

Bu sırada takım değiştiren ve mavi takımda yer alan Parviz'in, "Barış yemek görüp yememiş öyle mi?" sözleri ve Nagihan'ın da arkadaşını "Ben de şaşırdım" diyerek desteklemesi dikkatlerden kaçmadı.

CEZALARI BELLİ OLDU

Ünlüler takımı yarışmacılarının aldığı cezayı açıklayan Ilıcalı, "Herhangi bir ödül oyununda, ödül gezme üzerine değilse, istedikleri zaman gönüllüler takımı kaybettiği yemek ödülünü yiyebilir. Gönüllüler takımı kaybetse de yemek yiyecek. Bunun hakkaniyetli olanı budur" dedi.
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