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Pençe - Kilit Operasyonu'nda son durum

Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Kilit Operasyonu'nda doğu-batı yönlü Metina-Avaşin arasındaki bağlantı kesildi.

Ekleme: 23.04.2022 - 12:01 Güncelleme: 23.04.2022 - 12:02 / Editör: Ozge Selin
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) yurt dışındaki terör hedeflerinin ypok edilmesi için başlattığı son operasyon Pençe-Kilit devam ediyor.

Şimdiye kadar Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son açıklamalara göre Irak’ın kuzeyindeki Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerinde onlarca PKK hedefi vurulurken 45 hain terörist de etkisiz hale getirildi.

Aynı zamanda neredeyse bir haftaya yakın bir süredir devam eden operasyonda adım adım hedeflenen aşamaların hayata geçirildiği ve başarı ile ilerleme sağlandığı belirtildi.

"Teröristler yoğun zayiat verdi"

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar yaptığı son açıklamada, terör belasından tüm milleti kurtarmakta kararlı olduklarını vurgulayarak, "Uzun bir hazırlık, çalışma, koordinasyon ve planlamadan sonra pazar akşamı Pençe-Kilit Operasyonu'nu başlattık. Operasyon kapsamında faaliyetlerimiz planlandığı şekilde devam ediyor. Teröristler yoğun zayiat verdi." ifadelerini kullandı.

Metine-Avaşin bağlantısı kesildi

Önümüzdeki dönemde hedefleri ve operasyon alanı nedeniyle çok önemli sonuçlara yol açacağı ifade edilen operasyon ile terör örgütünün önemli üslenme alanlarından doğu-batı yönlü Metina ile Avaşin bağlantısı kesildi.

Stratejik tepelerde 3 saat gibi kısa bir sürede kontrolü ele geçiren Mehmetçik, örgütün bütünlüğünü ikiye bölmüş oldu.

Gara Dağı dışında hareket kabiliyetini kaybeden örgütün bu sıkışmışlığını aşmak için iç kesimlere uzanan yarı ovalık alanlara inmeye çalışacağı ifade edilirken, yeni üslenme alanının Barzan bölgesi olabileceğine işaret ediliyor.

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Pençe - Kilit Operasyonu'nda son durum
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