Onlarca çiftçiyi dolandırmış! CHP'li Meclis üyesinden milyonluk vurgun | Detaylar ortaya çıktı

Kırklareli'nin Kofçaz ilçesinde Alpullu Pancar Ekicileri Kooperatifi satış mağazası sorumlusu ve CHP'li Meclis üyesi Gülşah Güney, çiftçilerden haksız kazanç sağladığı suçlamasıyla tutuklandı. Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde jandarmanın yaptığı çalışmada, 70'e yakın çiftçinin yaklaşık 10 milyon lira dolandırıldığı belirlendi. Çiftçilerden Gürsel Şentürk, "Bana 5 ton gübre geldi. Gübreleri alırken 45 bin lira borcum olduğu söylendi. Daha sonra 12 ton gübre yazılıp benim 143 bin TL borçlandırıldığım gün yüzüne çıktı. Senet imzaladık. Senette rakam yazmıyordu, daha sonradan doldurulmuş" dedi. Alpullu Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ramis Özgen de olayı öğrenir öğrenmez müfettiş göndererek, inceleme başlattıklarını söyledi.

Kofçaz ilçesinde çiftçilik yapan H.A., A.E., A.G., Ş.Ç., A.E., E.B., N.V. ve Ö.Y., Alpullu Pancar Ekicileri Kooperatifi'nin ilçedeki satış mağazasında görevli Gülşah Güney'in çiftçilere satılan yem, gübre, tohum gibi tarım ürünleri karşılığında usulsüzlükler yaparak, kendilerini dolandırdığını ve haksız kazanç sağladığı iddiasıyla jandarmaya başvurdu. Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde jandarmanın yaptığı çalışmada 70 kadar çiftçinin yaklaşık 10 milyon lira dolandırılarak, Gülşah Güney'in haksız kazanç sağladığını belirledi.







Çiftçilerin şikayeti üzerine gözaltına alınan Güney, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Kofçaz Belediyesi'nin CHP'li meclis üyesi de olan Güney'in ifadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmediği öğrenildi.



'SENET DAHA SONRA DOLDURULMUŞ'



Kofçaz'ın Devletliağaç köyünde çiftçilik yapan Gürsel Şentürk, kooperatifle gübre sözleşmesi yaptığını ve mağdurlardan biri olduğunu belirterek, 'Bana 5 ton gübre geldi. Gübreleri alırken 45 bin lira borcum olduğu söylendi. Daha sonra 12 ton gübre yazılıp benim 143 bin TL borçlandırıldığım gün yüzüne çıktı. Şu an hakkımızı aramaya çalışıyoruz ama güvenden dolayı bir senet imzası olduğu için bizi her gittiğimiz kapı suçlu buluyor. Senet imzaladık.





Senette rakam yazmıyordu, daha sonradan doldurulmuş. Açık senet diyebiliriz. Güven istismarı söz konusu. 98 bin lira zararım var. Benim gibi 50-60 kişi var. Önceki hafta başlangıcında avukatım vasıtasıyla bir suç duyurusunda bulundum. Hakkımı yargıda aramaya çalışıyoruz. Şu anda yapabileceğimiz tek durum bu. Kooperatif, Ankara'dan müfettiş talep ettiğini söyledi. Geçen gün tesadüfen müfettişlerle karşılaştım. Kendileriyle tanışma fırsatımız oldu. Biraz konuştuk ama onların da işaret ettiği, biz suçluyuz. 'Güvenip de atmayacaktınız senede. Malı aldım, diye imza atmışsınız senede' diyor. Bunlar evrak arasına konmuş, bilmeden evraklara imza atmışız. Senelerdir pancardan alışveriş yapıyoruz, hiç böyle bir mağduriyet yaşamadık. Müfettişlere de bunu anlatmaya çalıştım, buradaki çelişki aslında şu; diyorlar ki malı almadan neden senet atıyorsun? Bankaya gidip kredi çekmeye çalıştığın zaman paranı önce cebine koyuyorlar mı? Atıyorsun imzanı, paranı alıyorsun. Burada da diyor ki; 'At imzanı, akşama malın evinde'. Attık imzayı, mal gelmedi. Gönderin malı, diyoruz. 'Malı sen almış görünüyorsun, mal veremeyiz' diyorlar. O zaman borcumu silin benim. Almadığım mala ne borcu ödeyeceğim? Bu zor şartlarda bir de bunun olması kötü oldu' diye konuştu.





'SENETLER FARKLI DÜZENLENMİŞ'



Mağdur çiftçilerden Necati Vardar, aldıkları ürünlerin teslim edilmediğini ve senetlerin farklı düzenlediğini kaydederek, şunları söyledi:



'Senetlerin farklı şekilde düzenlenmesi gibi geldi bize. Çünkü kuruluşlar, kendilerine kefilsiz mal vermiyorlar. Örneğin; bana 5 bin liraya düzenlediğini söylediği senedi 11 bin liraya düzenlemiş. Bu gibi şeylerden endişeli ve mağdur kaldık. Doğru mudur onu da bilmiyoruz. Kesin olarak nedir bilmiyoruz şu anda. Ama mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz. Yapmış olduğumuz bazı senetleri teslim aldık, bazılarını teslim almadık. O gün konuştuğumuzda bize 5 bin lira dedi. Biz de 5 bin liradan biliyoruz. Daha sonra düzenlenen senetlerde farklı fiyatlar karşımıza çıkıyor. Benim kefil olduğum arkadaşımın senedi 11 bin lira çıktı.





Kefil olduğum kayın biraderime 9,6 çıktı. Bana 5 bin lira çıktı. Bize, 'Gübreye zam geldi, farkını alıyoruz' de, onu da kabul edelim. Ama bize malımızı da teslim et. Bunları ödersek ne olacak bilmiyoruz. Benim şahsıma gözüken rakam toplamda 53 bin lira gözüküyor. Aldığımız 29 bin lira. Gübreye zam geldiğini de biliyoruz. Farkını alırsa alabilir. Ona da bir şey demiyoruz. Ama günü geldiği zaman mal bende olmalı. Bu mal bende olmazsa tüccara gideceğim. Bir 25 bin lira tüccara, bir 25 bin lira da ona ödeyeceğim. Ne olacak? Olur mu öyle?'



Kofçaz ilçesinin 16 köyü bulunduğunu ve kooperatifin bu köylere hizmet verdiğini belirten Vardar, 'En çok güvendiğimiz kooperatifti. Çünkü aradığımız her şeyi bulabiliyorduk. Piyasada 10 lira ise burada 9 liraya bulabiliyorduk. Senetli alıyorduk, zaman tanıyordu. Zaman açısından da bizim için avantajlıydı. Şimdi artık mağdur olduk. Sonuç nereye varır, yargıya mı intikal eder bilmiyoruz. Yoksa borçlarını kabul eder mi bilmiyoruz. Bizim adımıza tekrar senet düzenlemişler. Alpullu'dan gelecek kooperatif yeni düzenlemeler hakkında telefonumuza mesaj geldi. Ama ne senedidir, bilmiyoruz. Almadan bir şey diyemeyiz. Sadece kısa bir mesaj.



Şu anda Kofçaz ilçesinin Pancar Kooperatifi'nden kaynaklanan bir mağduriyeti var. Rakam olarak bilemem ama kişi olarak birçok üyesi var. Bana göre hepsi mağdurdur. Kimisi elden para vermiştir, kimisi de benim gibi senetlidir. Kofçaz'ın köyleriyle birlikte nüfusu 2 bindir. Bunların yüzde 10'u bunlardan alışveriş yapsa, 200 kişi eder. Bunun yüzde 50'si de olabilir. Sonuçta bu bankalara düştüğü zaman bizim için sıkıntı olur. Ekemeyiz, üretim yapamayız. Bunun sonuca bağlanması lazım ya da Panko Birlik, bize senetleri kabul ettiğini ve gübreleri teslim edeceğini kabul edecek' dedi.





'KOOPERATİFİN DIŞINA ÇIKMIŞ BU İŞ'



Alpullu Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ramis Özgen de olayı öğrenir öğrenmez müfettiş göndererek, inceleme başlattıklarını söyledi. Kooperatifin sisteminde usulsüzlük görünmediğini belirten Özgen, 'Bizim hesaplarımızda zimmetine para geçirdiği görünmüyor. Biz de ürün satışı olmadan senet düzenlenmez, senede imza atılmaz. Sistem buna izin vermez. Kooperatifimizin dışına çıkmış bu iş. Müfettişlerimiz gereken incelemeyi yapıyor. Mağdur olduğunu söyleyen çiftçilerle gereken görüşmeler sürdürülüyor. Savcılık zaten gereğini yapmış. Biz de kendi açımızdan gerekli soruşturmaları yapıyoruz. Müfettişlerimizin raporunda gerçek ortaya çıkar' diye konuştu.