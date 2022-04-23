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Milli Savunma Bakanı Akar: “Pençe Kilit Operasyonu kapsamında teröristler yoğun zayiat verdi'

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, “Pençe Kilit Operasyonu kapsamında faaliyetlerimiz planlandığı şekilde devam ediyor. Teröristler yoğun zayiat verdi” dedi.

Milli Savunma Bakanı Akar: “Pençe Kilit Operasyonu kapsamında teröristler yoğun zayiat verdi'
Ekleme: 23.04.2022 - 10:25 Güncelleme: 23.04.2022 - 10:25 / Editör: Ozge Selin
Milli Savunma Bakanı Akar: “Pençe Kilit Operasyonu kapsamında teröristler yoğun zayiat verdi'
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Bakan Yardımcıları ile şehit aileleri ve gazilerle Gazi Orduevi'nde düzenlenen iftarda bir araya geldi.
Şehit yakınları, gaziler, muvazzafı ve emeklileriyle büyük bir aile olan Türk Silahlı Kuvvetlerinin kederde ve kıvançta bir ve bütün olduğunu vurgulayan Bakan Akar, "Şehitlerimiz, gazilerimiz Türk Silahlı Kuvvetlerimizin, asil milletimizin baştacıdır" diye konuştu.




Şehitlere, gazilere ve ailelerine sahip çıkmak için devletin imkanları dahilinde yapılması gereken ne varsa yaptıklarını belirten Akar, şunları söyledi:
"Türk Silahlı Kuvvetleri Cumhuriyet tarihimizin en yoğun günlerini yaşıyor. Bir tarafta denizde, karada, havada tatbikatlar diğer taraftan da operasyonlar devam ediyor. Son olarak Pençe Kilit Operasyonu'nu başlattık. Şehitlerimizin kanını yerde bırakmamakta kararlıyız. Şehitlerimizin kanını yerde bırakmamak demek terörü bitirmek demektir. Dolayısıyla en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz devam edecek. Biz hem şehitlerimizin ve gazilerimizin kanının hem de onların yakınlarının gözyaşlarının hesabını sorduk, sormaya devam edeceğiz"
Terör belasından tüm milleti kurtarmakta kararlı olduklarını vurgulayan Akar, "Uzun bir hazırlık, çalışma, koordinasyon ve planlamadan sonra pazar akşamı Pençe Kilit Operasyonu'nu başlattık. Operasyon kapsamında faaliyetlerimiz planlandığı şekilde devam ediyor. Teröristler yoğun zayiat verdi" ifadelerini kullandı.




Terörle mücadelenin kararlılıkla devam ettiğini dile getiren Akar, "24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar toplam 34 bin 175 terörist etkisiz hale getirildi. Bu mücadele artan bir tempoda devam ediyor. 1 Ocak'tan itibaren ise 1987 terörist etkisiz hale getirildi. Şu anda dahi karada, denizde, havada tüm silah ve mesai arkadaşlarımız ülkemiz ve milletimiz için çalışmalarını aksaksız, eksiksiz sürdürüyor" dedi.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin başarısında en büyük payın şehitler ve gazilerde olduğunu ifade eden Akar, "Şehitlerimizi, gazilerimizi her zaman saygı, şükran, minnetle anıyoruz. Onların yaptıkları asla unutulmayacak. Silahlı Kuvvetlerimiz bu vefayı gösterdi, gösterecek. Asil milletimiz de şehitlerimize, gazilerimize karşı şükran borcu içinde. Şehitlerimizin ve gazilerimizin yaptığı büyük işler nesiller boyu anlatılacak ve onları minnet ve şükranla daima hatırlayacağız" ifadelerini kullandı.
Bakan Akar ve TSK komuta kademesi, eşleriyle katıldıkları iftarda şehit aileleri ve gazilerle tek tek sohbet etti, taleplerini dinledi onlarla yakından ilgilendi.
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