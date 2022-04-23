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İngiltere'de ayçiçek yağı krizi: Satışlara sınırlama getirildi

İngiltere'de bazı market zincirleri, yemeklik yağ satışına sınırlama getirdi. Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, market reyonlarında yağ satışına sınırlamaları gösteren ibareler görüldü.

İngiltere'de ayçiçek yağı krizi: Satışlara sınırlama getirildi
Ekleme: 23.04.2022 - 11:12 Güncelleme: 23.04.2022 - 11:12 / Editör: Ozge Selin
İngiltere'de ayçiçek yağı krizi: Satışlara sınırlama getirildi
İngiltere'deki tedarik zincirinin Ukrayna savaşından olumsuz etkilenmesi nedeniyle, İngiltere'deki bazı süpermarketler her müşterinin alabileceği yemeklik yağ için sınırlamalar belirledi. Market zinciri Tesco, müşteri başına üç adet, Waitrose ve Morrisons ise iki adet yağ ürünüyle satışlara sınırlama getirdi.

'HERKESİN ÜRÜNLERE ULAŞABİLMESİ İÇİN'

BBC Türkçe'nin haberine göre; İngiltere'nin ayçiçek yağı tedariği büyük oranda Ukrayna'dan sağlanıyor. İthalat zincirinde yaşanan aksamalar stoklarda azalmaya ve alternatif ürünlere talebin artmasına neden oldu. İngiltere'de perakende ticareti temsil eden örgüt British Retail Consortium, sınırlamaların geçici olduğunu belirterek, amacın "herkesin ürünlere ulaşabilmesi" olduğunu kaydetti.

Marketlerin hem market içi hem de online satışlarda uyguladığı sınırlamalara, zeytinyağı ve kanola yağı da dahil ediliyor.

FİYATLAR YÜZDE 10 ARTTI

Market uzmanı Ged Futter, müşterilerin yemeklik yağ konusunda birçok alternatife sahip olduğunu vurguladı. Futter, sınırlamalar yoluyla şimdilik ertelenmiş olsa da, önümüzdeki aylarda raflarda ayçiçek yağı bulmanın zorlaşabileceği uyarısında da bulundu.

Assosia adlı piyasa inceleme kuruluşunun verilerine göre, Ocak ayından bu yana bir litrelik ayçiçek yağının fiyatı ortalama yüzde 10 artarak 1,26 pound’a yükseldi.
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