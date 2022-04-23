Başkan Erdoğan yakından takip ediyor! Anlamlı proje için geri sayım başladı...

Azerbaycan'ın 2020 yılında 44 günlük Vatan Savaşı sonucunda topraklarını Ermenistan işgalinden kurtarmasının ardından bölgede hızla inşaat çalışmaları yapılıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan geçen yıl 26 Ekim'de bölgeye yaptığı ziyarette yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi aldığı Zengilan ilçesine bağlı Ağalı köyünde hayata geçirilen "Akıllı köy" projesi Azerbaycan halkının Karabağ'a dönüş için ilk adım olarak değerlendiriliyor. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in geçen yıl Nisan ayında işgalden kurtarılmış Zengilan'ı ziyareti sırasında temelini attığı projenin kısa süre içinde tamamlanacağı öğrenildi.

Azerbaycan, işgalden kurtardığı topraklarda uluslararası standartlara dayanan yeni bir kalkınma modeli başlattı. Zengilan'da "Akıllı Köy"ün temelinin atılmasıyla birlikte Azerbaycan halkının büyük bir sabırsızlıkla beklediği dogma topraklarına "Büyük Dönüş"ün başlandığı ilan edildi. Bu anlamda Karabağ'a dönüş için ilk adımın Zengilan'da atıldığı ifade ediliyor. Kısa süre içinde faaliyete geçecek olan Akıllı Köy bir yıldan az bir sürede neredeyse tamamlandı.





Proje, Akıllı köyde tarımsal faaliyetlerin restorasyonu ve geliştirilmesi için uygun koşulların yaratılması amacıyla bir kamu çiftliğinin kurulmasını öngörülüyor. "Akıllı Köy" projesinin uygulaması konut, imalat, sosyal hizmetler, "akıllı tarım" ve alternatif enerji olmak üzere 5 bileşen üzerinden gerçekleştiriliyor.





Bu köylerde modern okullar, kreşler, poliklinikler ve e-devlet merkezleri inşa ediliyor ve turizm altyapısı oluşturuluyor. Tüm konutların, sosyal tesislerin, idari ve kamu binalarının, tarımsal ürünlerin işlenmesi ve üretilmesi sürecinin alternatif enerji kaynakları ile sağlanması planlanıyor.



BAŞLANGIÇTA BİN SAKİNİ BARINDIRACAK



Türk firmaları da projede yakından yer alıyor. Başkan Erdoğan, geçen yıl 26 Ekim'de bölgeye yaptığı ziyarette Zengilan ilçesine bağlı Ağalı köyünde hayata geçirilen "Akıllı köy" projesi kapsamında yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Fuzuli Havalimanı'nın da burada açılması bölgenin kalkınmasına önemli katkı sağlayacaktır.



Ermeni silahlı kuvvetleri tarafından tahrip edilen köyler, sıfırdan yüksek bir seviyede inşa edildi. "Akıllı Köy"ün başlangıçta bu yıl yaklaşık bin sakini barındırması bekleniyor. Projenin uygulandığı Ağalı köylerinde 110 hektardan fazla alanda inşaat çalışmaları devam ediyor. Yenilikçi inşaat malzemeleri kullanılarak 200 tam yalıtımlı ekolojik ev, dört iki katlı konut dışı bina, 360 kişilik bir okul ve 60 kişilik bir anaokulu inşa ediliyor.



"Akıllı Köy" projesinin titizlikle yürütülmesinin, gelecekte ülkenin diğer bölgelerinde de projenin başarılı bir şekilde uygulanmasının önünü açacağı ifade ediliyor.



Projede temel amaç, e-hizmetlerin kullanımını yaygınlaştırmak ve bölgenin kırsal ve uzak bölgelerinde sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak. Azerbaycan'ın işgalden kurtarılmış topraklarında uygulanacak yeni sistemin, kırsal altyapının diğer alanlarına - alternatif enerji kaynakları ve modern bir ulaşım sistemine entegrasyonu, "akıllı köy" kavramını tamamlayacak.



Genel olarak Karabağ bölgesinde yürütülen yeni projeler bölgenin gelecekteki kalkınmasında önemli rol oynayacak.



