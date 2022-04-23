Bakan Soylu'dan 23 Nisan mesajı

Bakan Soylu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, Sakarya Meydan Savaşı'nda düşmana, 15 Temmuz'da haine karşı onurlu ve cesur duruşuyla ışıkları sönmeyen Gazi Meclis Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 102. yılının idrak edildiğini belirtti.Anadolu'yu parçalamak ve milleti yok etmek üzere başlatılmış bir savaş ortamında kurulan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tam bağımsızlık mücadelesinin, sadece Kurtuluş Savaşı ile sınırlı kalmadığına işaret eden Soylu, darbelere ve çeşitli vesayet oyunlarına karşı çetin ve onurlu bir süreç yaşandığını, 15 Temmuz 2016 gecesi de demokrasi ve milli irade adına kesin bir zafer kazanıldığını ifade etti.Kuruluş günü çocuklara armağan edilen Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında temsil edilen millet iradesi ve gücünün, 21'inci yüzyıl dünyasında göç yollarında mağdur edilen çocuklara umut olduğunu aktaran Soylu, "Tekalif-i Milliye emirleriyle ordu için çorap, bıçak, at arabası gibi ihtiyaçları temin ederek Kurtuluş Savaşı'nı kazanan Gazi Meclis, bugün insansız hava aracı üreten ve helikopter dahil pek çok savunma sanayi ürününü ihraç eden bir ülkede millet iradesini temsil etmekte, kaosa sürüklenen insanlığa umut olmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.- "TBMM dün olduğu gibi bugün de çocuklarımıza umut olmaya devam edecektir"Misak-ı Milli şiarıyla büyük mücadele veren ve Cumhuriyet'i armağan eden Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin, çıkardığı terörle mücadele kanunlarıyla, sınır ötesi operasyon tezkereleriyle içerideki ve Misak-ı Milli alanındaki terör yapılarıyla mücadelenin ana omurgasını oluşturduğunu vurgulayan Soylu, Meclis'in Çanakkale'de birlikte savaşılan coğrafyaya karşı da vefasını, ilgisini ve desteğini ortaya koyduğunu kaydetti.İçişleri Bakanı Soylu, mesajına şöyle devam etti:"Kurucusu ve zaferin mimarı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hem duvarına hem de temel felsefesine yazdırdığı 'Hakimiyet Kayıtsız Şartsız Milletindir' şiarı, bugün Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından darbeci zihniyetlerle mücadeleden Cumhurbaşkanlığı Hükümet Modeli'ne geçişe kadar her alanda sahiplenilmiş ve en geniş anlamıyla uygulanmaktadır. Bir asrı geçen ömrü boyunca ruhundan hiçbir şey kaybetmeyen, gençliğini korurken gücünü ve tecrübesini muhafaza eden Türkiye Büyük Millet Meclisi, dün olduğu gibi bugün de hem ülkemize hem dünyaya hem de çocuklarımıza umut olmaya devam edecektir. Bu vesileyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 102'nci yıl dönümünü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı tebrik ediyor, Gazi Meclis'imizde bugüne kadar emek vermiş, hizmet etmiş, amiri millet olan, millet iradesini başka mahfillerle, millete ihanet ve düşmanlık edenlerle paylaşmayan tüm milletvekillerimizi, geçmiş büyüklerimizi rahmet ve şükranla yad ediyorum."