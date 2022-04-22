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Gazze'de İsrail protestosu

Gazze Şeridi'ndeki Filistinliler, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa ile dayanışma gösterisi yaptı. Hamas'ın çağrısıyla Gazze'nin kuzeyinde gerçekleştirilen eyleme binlerce Filistinli katıldı. Gösteride İsrail'in Kudüs ve Mescid-i Aksa'daki ihlalleri protesto edildi.

Ekleme: 22.04.2022 - 18:24 Güncelleme: 22.04.2022 - 18:35 / Editör: Ozge Selin
Gazze'de İsrail protestosu
Hamas Siyasi Büro Üyesi Suheyl el-Hindi burada yaptığı konuşmada, 'Mescid-i Aksa ve Kudüs, Filistinlilerin kırmızı çizgisidir.' dedi.

Filistin halkının İsrail işgaline karşı birlik içinde olduğunu belirten Hindi, İsrail'i Filistin topraklarından çıkarana kadar mücadelelerinin devam edeceğini vurguladı.

Hindi, Arap ve İslam ülkelerine Aksa'yı savunma konusunda Filistin'in yanında durma çağrısında bulundu.

Fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa baskınları
Fanatik Yahudiler, 15 Nisan Cuma günü başlayan ve yarın sona erecek Hamursuz Bayramı'nda Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınlarını artırdı.

Yahudi yerleşimci grupların Mescid-i Aksa'ya düzenledikleri baskınlara İsrail polisi de eşlik ediyor.

Mescid-i Aksa'ya 15 Nisan Cuma günü sabah namazının ardından baskın düzenleyen İsrail güçleri, Filistinlilere ses bombası, göz yaşartıcı gaz ve kauçuk kaplı mermiyle müdahale etmişti. Olaylarda 152 Filistinli yaralanmış, yüzlercesi de gözaltına alınmıştı.

İsrail polisi, bugün de binlerce kişinin sabah namazını eda etmesinin ardından Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemiş, ses bombası ve kauçuk kaplı mermilerle Filistinlilere müdahale etmişti.

Filistin Kızılayı, olaylarda 31 Filistinlinin yaralandığını, bunlardan 14'ünün hastanede tedavi altına alındığını bildirmişti.

Olaylar sırasında Mescid-i Aksa'nın avlusundaki ağaçlardan birinin alev alması sonucu çıkan yangın, Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin ekipleri tarafından söndürülmüştü.

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