Mavi Bayrak İznik Gölü'nde dalgalanacak

Bursa'nin sahil kenti kimligini öne çikarmak ve yaz turizminden hak ettigi payi almasini saglamak amaciyla çalismalarini sürdüren Büyüksehir Belediyesi, yeni sezon hazirliklarina da devam ediyor. Tüm sahil bandinin kullanima hazir hale gelmesini amaçlayan Büyüksehir Belediyesi, yaz aylarinda herkesin piril piril denizlerde kulaç atmasi için sahillerde Mavi Bayrak dalgalandirmayi hedefliyor. Bu çerçevede Iznik ilçesindeki Inciralti Halk Plaji'na Mavi Bayrak dikmek için geçtigimiz yilin Ekim ayinda çalismalara baslayan Büyüksehir Belediyesi, kriterlerin büyük kismini karsiladi.Türkiye Çevre Egitim Vakfi (TÜRÇEV) Kuzey Ege Iller Koordinatörü Dogan Karatas, Bursa Büyüksehir Belediye Baskani Alinur Aktas'i ziyaret ederek, süreç hakkinda bilgi verdi. Geçen yil müsilaj temizligi konusunda büyük çaba sarf ettiklerini söyleyen Baskan Alinur Aktas, bu sene sahillerde yapilacak düzenlemelerle güzel gelismelerin yasanacagini belirtti.Inciralti Halk Plaji'nin Mavi Bayrak almasi için geçtigimiz yil basvuruda bulunduklarini ifade eden Baskan Aktas, “Mavi Bayrak projesini TÜRÇEV uyguluyor. Ülkemizin çesitli bölgelerinde 500 civarinda güvenilir, kullanilabilir, Mavi Bayrakli halk plajlarimiz var. Iznik Inciralti Halk Plaji'mizin da bu bayraga sahip olmasini istiyoruz. Inciralti Halk Plaji, Iznik halkinin, Bursalilarin ve diger turistlerin güvenle, huzurla kullanabilecegi plaj olacak” dedi.TÜRÇEV Kuzey Ege Iller Koordinatörü Dogan Karatas ise Iznik Gölü'nün Mavi Bayrak almasinin Türkiye'de ilk olacagini dile getirdi. Dünyada en çok bilinen ‘eko etiket' uygulamalarindan birinin Mavi Bayrak projesi oldugunu hatirlatan Karatas, “Bursa Büyüksehir Belediyesi'nin çevreye karsi duyarli olmasini önemsiyoruz. Mavi Bayrak projesine verdikleri deger ve gösterdikleri gayretten dolayi da tesekkür ediyorum. Umarim, Haziran ayinda Türkiye'de ilk defa bir gölde bayragi dalgalandiracagiz. Bursa'nin tarihindeki ilk Mavi Bayraga kavusacagina inaniyorum. Güzel Bursa, bu ödülü almaya hazir” diye konustu.Ziyaretin sonunda, Dogan Karatas tarafindan Baskan Alinur Aktas'a sembolik Mavi Bayrak teslim edildi.