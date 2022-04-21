  • USD: 14,66 - 14,69
  • EURO: 15,99 - 16,02
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Mavi Bayrak İznik Gölü'nde dalgalanacak

Bursa’nin yaklasik 115 kilometre deniz sahili ve 180 kilometrelik göl sahilindeki plajlari yerli ve yabanci turistler için hazir hale getiren Bursa Büyüksehir Belediyesi, Iznik ilçesindeki Inciralti Halk Plaji’na ‘Mavi Bayrak’ asmak için çalismalarini sürdürüyor.

Ekleme: 21.04.2022 - 10:35 Güncelleme: 21.04.2022 - 14:48 / Editör: Ozge Selin / Kaynak: İHA
Mavi Bayrak İznik Gölü'nde dalgalanacak
Bursa'nin sahil kenti kimligini öne çikarmak ve yaz turizminden hak ettigi payi almasini saglamak amaciyla çalismalarini sürdüren Büyüksehir Belediyesi, yeni sezon hazirliklarina da devam ediyor. Tüm sahil bandinin kullanima hazir hale gelmesini amaçlayan Büyüksehir Belediyesi, yaz aylarinda herkesin piril piril denizlerde kulaç atmasi için sahillerde Mavi Bayrak dalgalandirmayi hedefliyor. Bu çerçevede Iznik ilçesindeki Inciralti Halk Plaji'na Mavi Bayrak dikmek için geçtigimiz yilin Ekim ayinda çalismalara baslayan Büyüksehir Belediyesi, kriterlerin büyük kismini karsiladi.

Sahillerde degisim
Türkiye Çevre Egitim Vakfi (TÜRÇEV) Kuzey Ege Iller Koordinatörü Dogan Karatas, Bursa Büyüksehir Belediye Baskani Alinur Aktas'i ziyaret ederek, süreç hakkinda bilgi verdi. Geçen yil müsilaj temizligi konusunda büyük çaba sarf ettiklerini söyleyen Baskan Alinur Aktas, bu sene sahillerde yapilacak düzenlemelerle güzel gelismelerin yasanacagini belirtti.

Inciralti Halk Plaji'nin Mavi Bayrak almasi için geçtigimiz yil basvuruda bulunduklarini ifade eden Baskan Aktas, “Mavi Bayrak projesini TÜRÇEV uyguluyor. Ülkemizin çesitli bölgelerinde 500 civarinda güvenilir, kullanilabilir, Mavi Bayrakli halk plajlarimiz var. Iznik Inciralti Halk Plaji'mizin da bu bayraga sahip olmasini istiyoruz. Inciralti Halk Plaji, Iznik halkinin, Bursalilarin ve diger turistlerin güvenle, huzurla kullanabilecegi plaj olacak” dedi.

‘Eko etiket'
TÜRÇEV Kuzey Ege Iller Koordinatörü Dogan Karatas ise Iznik Gölü'nün Mavi Bayrak almasinin Türkiye'de ilk olacagini dile getirdi. Dünyada en çok bilinen ‘eko etiket' uygulamalarindan birinin Mavi Bayrak projesi oldugunu hatirlatan Karatas, “Bursa Büyüksehir Belediyesi'nin çevreye karsi duyarli olmasini önemsiyoruz. Mavi Bayrak projesine verdikleri deger ve gösterdikleri gayretten dolayi da tesekkür ediyorum. Umarim, Haziran ayinda Türkiye'de ilk defa bir gölde bayragi dalgalandiracagiz. Bursa'nin tarihindeki ilk Mavi Bayraga kavusacagina inaniyorum. Güzel Bursa, bu ödülü almaya hazir” diye konustu.

Ziyaretin sonunda, Dogan Karatas tarafindan Baskan Alinur Aktas'a sembolik Mavi Bayrak teslim edildi.

Kaynak: İHA

Bu haber İHA API servisleriyle otomatik olarak yayınlanmıştır. Bu habere herhangi bir editöryal müdahale yapılmamıştır.
Sözcü'nün TÜGVA haberine sosyal medyada tepki: Kimi aklamak için bu haber dilini kullanıyorsunuz?
Merkez Bankası rezervleri 112,3 milyar dolar oldu
Eski CHP'li vekilden FETÖ itirafı: CHP şu an FETÖ'nün gölgesinde boğuluyor
CHP'li İBB'nin sözde çözüm merkezi 'Beyaz Masa' 5 aydır sorunu çözemedi!
Ayamama Deresi'nde yine aynı görüntü: Mavi akıyor!
Başkan Erdoğan canlı bağlantı ile katıldı! Üç denizde Mavi Vatan-2022 tatbikatı sürüyor
Beykoz'da İETT otobüsü kaldırıma çıktı! Çok sayıda yaralı var
Ramazan Hristiyanlık propagandası! Çocuk parkına İncil ve Hristiyanlığı öven kitaplar bıraktılar!
Krarada ve denizde her yerde çile! CHP'li İBB'ye ait deniz taksi arızalandı...
İstanbul'da İETT için sıradan bir gün! Metrobüs arızalandı vatandaşlar yollarda bekledi
Bombalı eylem hazırlığındaki 2 terörist yakalandı
Can Ataklı, kaçak FETÖ’cü Cevheri Güven’i yere göğe sığdıramadı
Türkiye savunmada atağa geçiyor: Tüm dünyaya meydan okuyacak
CHP içinde ‘yeni hareket’ iddiası… 7 bin kişiye mektup
Avrupa'daki Türk düşmanı Türk vekillerin Pençe-Kilit hazımsızlığı! PKK'ya vurdukça onlardan ses geliyor
İngiliz BBC'den muhalefete ittifak taktiği...
PKK'yı 'Pençe Kilit' korkusu sardı: Elebaşı Murat Karayılan çareyi eylem çağrısı yapmakta buldu
Şoförü kalp krizi geçiren İETT otobüsü 6 araca çarptı!
Macron ve Le Pen'in canlı yayında ikna gücü ankete yansıdı
Resmi Gazete'de yayınlandı! Hakimler ve savcıların sosyal medyada uyması gereken kurallar...
1400 liraya kadar ödeme yapılıyor! Eğitim, sağlık, elektrik ve yakacak... Sadece kimlik yeterli

1400 liraya kadar ödeme yapılıyor! Eğitim, sağlık, elektrik ve yakacak... Sadece kimlik yeterli

İstanbul’un Hanımağa’sı yakalandı: Kocası cezaevine girince bakın neler yapmış!

İstanbul’un Hanımağa’sı yakalandı: Kocası cezaevine girince bakın neler yapmış!

WhatsApp Business ek özellikler için para isteyecek

WhatsApp Business ek özellikler için para isteyecek

Dünyayı bekleyen büyük tehlike! Ünlü CEO bu sözlerle duyurdu: Çip krizi bunun yanında çerez kalacak

Dünyayı bekleyen büyük tehlike! Ünlü CEO bu sözlerle duyurdu: Çip krizi bunun yanında çerez kalacak

Geri sayım başladı: Türkiye Uzay Ajansı ilk Türk astronotun uzaya gideceği tarihi açıkladı

Geri sayım başladı: Türkiye Uzay Ajansı ilk Türk astronotun uzaya gideceği tarihi açıkladı

Önemli seviye! Altın FED mesajlarına rağmen...

Önemli seviye! Altın FED mesajlarına rağmen...