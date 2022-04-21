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İngiliz BBC'den muhalefete ittifak taktiği...

İngiliz yayın kuruluşu BBC Türkçe'de muhalefetin farklı ittifak senaryoları ele alınırken, muhafazakar bölgelerde Saadet, DEVA ve Gelecek partilerinin aday çıkartması seçeneğine dikkat çekildi.

İngiliz BBC'den muhalefete ittifak taktiği...
Ekleme: 21.04.2022 - 11:45 Güncelleme: 21.04.2022 - 11:50 / Editör: Ozge Selin
İngiliz BBC'den muhalefete ittifak taktiği...
Parlamenter sisteme dönüşte anlaşan muhalefet, '6'lı masa'da buluştu.

Muhalefet bir masa etrafında buluşsa da her geçen gün söylem farklılıkları nedeniyle içerdeki çatlak kamuoyuna yansıyor.

Bunun son örneği Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın eski AK Partili ittifak ortaklarına yönelik paylaşımları ve Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun üçüncü ittifak açıklaması oldu.

Karamollaoğlu'nun gündeme getirdiği 'ittifak içinde ittifak' önerisi ise gündemde bomba etkisi yarattı.

Bu kapsamda İngiliz BBC de farklı ittifak senaryolarını ele aldı.

'CHP ve İyi Parti listelerinden seçime girilsin'
BBC'nin haberine göre 6'lı masada yer alan siyasi partilerin, 2018 seçimlerindeki gibi SP, DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve DP'nin Millet İttifakı'nın iki büyük partisi CHP ve İyi Parti listelerinden seçime girmesi bir seçenek olarak değerlendiriliyor.

'Muhafazakar tabanın yoğun olduğu bölgelerde Saadet listeleri'
İkinci seçenek olarak da DP'nin İyi Parti listesinden, muhafazakar tabana sahip DEVA ve Gelecek Partisi'nin, SP çatısı altında seçime girmesi formülü.

2018 seçimlerinde Millet İttifakı'na avantaj sağlayan bu formülün, çok iyi saha analizleriyle ile uygulanabilir hale gelebileceği ifade ediliyor.

Muhafazakar partilerin SP çatısı altında seçime girmesi halinde, muhafazakar seçmenin yoğun olduğu yerlerde, 'eli CHP'ye oy vermeye gitmeyen' seçmenin tercihini olumlu yönde etkileyebileceği yorumu yapılıyor.

Haberde Saadet Partisi'nin, bu formüle yakın durduğuna dikkat çekiliyor.

İngiliz BBC'den muhalefete ittifak taktiği...

Olası Saadet, gelecek ve DEVA ittifakı
CHP ve İyi Parti çatısı altında seçime girilmesi halinde oy bölünmesi daha az olacağı için, matematiksel olarak milletvekili çıkarma olasılığı daha yüksek.

Haberde; SP, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi'nin Millet İttifakı içinde tek listeyle seçime gitmesi halinde, muhafazakar seçmenden daha fazla karşılık bulabilecek olması 'avantaj' olarak görülse de, milletvekili sayısı düşük olan seçim çevrelerinde baraj otomatik olarak yükseleceği için milletvekili çıkaramama riskinin bulunduğu ifade ediliyor.
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