DAKAV En Başarılı Sivil Toplum Kuruluşu Seçildi

Türkiye Gençlik ve Spor Konfederasyonu (GESKON) Genel Merkezi tarafından 2021 yılında Türkiye ve KKTC Üniversiteleri’nde on-line sistemle yapılan araştırma ve anketler sonucunda, Anadolu Dayanışma ve Kalkınma Vakfı (DAKAV) en çok oyu alarak, gençler tarafindan Türkiye’de 2021 yılının en başarılı sivil toplum kuruluşu seçildi.

Gençlik ve Spor Konfederasyonu (GESKON) Genel Başkan yardımcısı Aytaç Atabay, yapmış olduğu yazılı açıklamasında; Yönetim Kurulu Başkanlığını 19. 20. 21. dönemlerde TBMM'de Refah Partisi ve Fazilet Partisi'nden Bingöl Milletvekilliği yapmış tecrübeli ve deneyimli siyasetçi Hüsamettin Korkutata'nın yaptığı, merkezi Ankara'da bulunan ve bütün bölgelerde faaliyet gösteren Anadolu Dayanışma ve Kalkınma Vakfı (DAKAV) gençler tarafından yılın en başarılı, toplumsal meselelere ve sorunlara duyarlı sivil toplum kuruluşu seçilmiştir.DAKAV yönetim kurulunu kutluyor ve başarılar diliyoruz dedi. Gençlik ve Spor Konfederasyonu (GESKON) Genel Başkan yardımcısı Aytaç Atabay, DAKAV'ın Türkiye'de gençler tarafından yılın en başarılı ve toplumsal meselelere sorunlara duyarlı sivil toplum kuruluşu seçilmesinde özellikle, Doğu Anadolu ve Güney Doğu Anadolu Bölgelerinin ekonomik kalkınmasına katkı sağlayan projeler üretmesi, Türkiye genelinde vatandaşların ve insanlığın yararına yapılan çok sayıda sosyal sorumluluk projelerinin hayata geçirilmesinde sivil toplum kuruluşlarına destek olması gençlik, sportif ve eğitim faaliyetleri yararına yapılan sosyal sorumluluk projelerine destek ve katkılar sağlaması ve çok sayıda ihtiyaç sahibi öğrencilere eğitim bursları vermesinin etkili olduğunu açıkladı.