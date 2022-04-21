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CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, her şeye zam yaptı: Sıra kurmaylarına gelince de paraya acımadı!

Ekrem imamoğlu, ekmekten suya ve akbile kadar her şeye zam yaptı. Sıra kurmaylarına gelince de paraya acımadı. Üst düzey İBB yöneticileri için Ray Sigorta'yla anlaştı. 18 milyon 101 bin liraya kıyıp hepsine özel sağlık sigortası yaptırdı.

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, her şeye zam yaptı: Sıra kurmaylarına gelince de paraya acımadı!
Ekleme: 21.04.2022 - 09:56 Güncelleme: 21.04.2022 - 09:59 / Editör: Ozge Selin
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, her şeye zam yaptı: Sıra kurmaylarına gelince de paraya acımadı!
CHP'li Ekrem İmamoğlu, 'İstanbul bir nimet' diyerek kolları sıvadı. İlk iş olarak 15 bin kişiyi işten attı. Binlerce partiliyi belediyeye aldı.

Kurmayları için ise kesenin ağzının açtı. 18 milyon 101 bin 861 lira verip VIP sigorta yaptırdı. İstanbul'un nimetini paylaştı!

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