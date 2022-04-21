CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, her şeye zam yaptı: Sıra kurmaylarına gelince de paraya acımadı!

Ekrem imamoğlu, ekmekten suya ve akbile kadar her şeye zam yaptı. Sıra kurmaylarına gelince de paraya acımadı. Üst düzey İBB yöneticileri için Ray Sigorta'yla anlaştı. 18 milyon 101 bin liraya kıyıp hepsine özel sağlık sigortası yaptırdı.