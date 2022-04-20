İmamoğlu’na hapis istemi Kaftancıoğlu’nu kudurttu!

31 Mart 2019 seçimlerinin iptal edilmesinin ardından Yüksek Seçim Kurulu üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na 4 yıl 1 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını istenmesi terör sevici Canan Kaftancıoğlu’nu kızdırdı.

31 Mart 2019 seçimlerinin iptal edilmesinin ardından Yüksek Seçim Kurulu üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na 4 yıl 1 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasının istenmesi terör sevici Canan Kaftancıoğlu’nu kızdırdı.Kaftancıoğlu sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “YSK eliyle İstanbullunun iradesini yok sayarak hakaret edenler ortadayken, İstanbullunun iradesine sahip çıkanlar yargı eliyle cezalandırılmaya devam ediyor hala 6 mayısta iradesi yok satılan İstanbul halkı en güzel cevabı 23 Haziranda vermişti Tarihi cevabı da ilk seçimde verecek” ifadelerini kullandı.