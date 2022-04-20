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İçinden çıkan dehşete düşürdü! Evin bahçesinde...

Mardin'de bir evin bahçesine giren yılan paniğe neden oldu. Ekipler devreye girdi. Dev yılan bahçede köşe bucak kaçtı.

Ekleme: 20.04.2022 - 17:59 Güncelleme: 20.04.2022 - 18:06 / Editör: Ozge Selin
İçinden çıkan dehşete düşürdü! Evin bahçesinde...
Edinilen bilgiye göre, Nusaybin ilçesi Zeynelabidin Mahallesi Kazım Karabekir sokakta bulunan bir evin bahçesine 1,5 metre uzunluğunda bir yılan girdi.

Korkuya kapılan ev sakinleri durumu itfaiye ekiplerine haber verdi.

SÜRÜ HALİNDE ORTAYA ÇIKTILAR

Yürekli ve Karabağ köyleri arasındaki bölgede yol boyu sürü halinde yılanların bulunması Brezilya'nın 'Yılan Adası'nı andırırken, görenleri ise hem korkutuyor hem de şaşırtıyor.

Özellikle insanların olmadığı zamanlar açık alanlara çıkan yılanların zehirsiz olduğu da biliniyor..

Yılan Pınar'ındaki yılanların zararsız olduğunu belirten Ayhan Çelik, 'Nisan ayının başların yılanlar çıkıyor. Bölgeye zaten 'Yılan Pınarı' deniliyor. Bu yılanlarda zararsız hayvanlardır. Kimse bu yılanları öldürmesin. Evet korkunç bir görüntüsü var ama kesinlikle zarar vermiyorlar.' dedi..

Çelik, 'Özellikle her yıl olduğu gibi havaların ısınmasıyla yılanlar çiftleşme dönemiyle buralara akın ediyor. Yıllardır burada yılanlar var. Bizim bir ricamız var. Özellikle bu taraflara gelen vatandaşlara, yol boyu yılanlar çıkmış ve sürü halinde olabilirler ama asla zarar vermiyorlar. Hepsi zararsız ve su yılanıdır' ifadelerini kullandı..
İçinden çıkan dehşete düşürdü! Evin bahçesinde...

Eruh'a bağlı Dikboğaz köyünde yüksek yerlerden kenger bitkisi toplamaya giden vatandaşlar, karşılarında gördükleri dev yılan nedeni ile korkuya kapıldı..

Cep telefonlarına sarılan köylüler, panik halde yılanın videosunu çekti. Kenger bitkisi topladıklarını kaydeden köylüler, yaklaşık 4 metre uzunluğundaki yılanı karşılarında gördüklerine korktuklarını ifade etti..

İlk defa bu kadar büyük bir yılan gördüğünü belirten vatandaşlardan Adil Çelik, kenger toplamaya çıkan köylüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı..

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