Emekli bayram ikramiyesi artacak mı? Sığınmacılar gidecek mi? Başkan Erdoğan iki konuya da son noktayı koydu!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM'deki grup toplantısına katıldı. Erdoğan, burada çok önemli açıklamalar yaptı. Partisine yeni katılan Bağımsız Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un rozetini takan Erdoğan daha sonra Meclis'ten ayrıldı. Erdoğan, TBMM'den çıkarken gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, merakla beklenen, 'Emekli bayram ikramiyesi zammı olacak mı? Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak?' sorularına da yanıt verdi. Erdoğan, yine günemin sıcak konularından olan sığınmacı tartışmasına da son noktayı koydu.EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLACAK? BAŞKAN ERDOĞAN'DAN NET YANITBaşkan Recep Tayyip Erdoğan, Çalışma ve Sosya Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in açıklamalarını destekledi. Erdoğan, emekli bayram ikramiyesinin Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'in dün katıldığı bir programda açıkladığı gibi 1100 TL olacağını söyledi. Erdoğan, "Çalışma Bakanım ne dediyse doğrudur." ifadelerini kullandı.SIĞINMACI TARTIŞMASINA SON NOKTAYI KOYDUErdoğan, sığınmacı tartışmaları ile ilgili soruya ise, "Süleyman Bey'in dediği doğrudur. Biz sığınmacıları kovan değil kucaklayan bir iktidarız ve onlara bütün Kuzey Suriye'deki briket evlerin bitişiyle birlikte onları oralara dönüşünü sağlayacağız. Huzurlu bir ortam sağlanınca zaten kendileri gönüllü olarak oraya dönecektir" dedi.BAKAN BİLGİN 'EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ZAMMI' İÇİN NE DEMİŞTİ?Çalışma Bakanı Vedat Bilgin dün katıldığı NTV canlı yayınında, "Bayram ikramiyelerine yönelik artış gündemimizde yok. 28-29 Nisan'da ödemeler yapılacak. İki bayramda maliyet 25 milyar lira seviyesinde. Emeklilere 1100 lira ödenecek. Ödeme tutarı her zaman değerlendirilebilir. Sayın Cumhurbaşkanımızın gündeme getirebileceği şeyler olabilir. Şu andaki gündemde artış yok. Enflasyona ayarlı bir şey yok. Eşel artış enflasyon sarmalına düşürecek olaylara yol açar. Tüm dünyanın gündeminde enflasyonu yok etme amacı varken, hiper enflasyon tehlikesini çağırıştıracak söylemleri doğru bulmuyorum." ifadelerini kullanmıştı.BAKAN SOYLU SIĞINMACI TARTIŞMALARINA BÖYLE YANIT VERMİŞTİİçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sığınmacıların geri gönderilmesi ile ilgili tartışmalara değinmiş şu ifadeleri kullanmıştı:Bu zamana kadar 500 bin gönüllü geri dönüş yaptı. Bugün bu mesele provoke ediliyor. Bir kez daha ifade etmek istiyorum. Bu insanlar elbette ki kendi memleketlerine geri dönecekler. 490 bin üzerindeki Suriyeli güvenli bölgelere döndüler, bundan sonra da dönecekler. Zaten güvensiz bölgelere gidişin olabilmesi mümkün değildir. Bu bayram için de önümüzdeki bayram için de güvenli bölgelere gidiş konusunda bizim de bir kısıtımız söz konusudur. Yani bayram gidişine bir kısıtımız var.