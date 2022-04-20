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Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Devlet Bahçeli'den Başkan Erdoğan'a 99 gül hediyesi...

Dün akşam bir araya gelen Cumhur İttifakı liderlerinin iftarında, Bahçeli Erdoğan'a Esmaül Hüsna'yı temsil eden 99 adet gül hediye etti.

Devlet Bahçeli'den Başkan Erdoğan'a 99 gül hediyesi...
Ekleme: 20.04.2022 - 10:20 Güncelleme: 20.04.2022 - 10:23 / Editör: Ozge Selin
Devlet Bahçeli'den Başkan Erdoğan'a 99 gül hediyesi...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli dün akşam Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde iftar sofrasında bir araya geldi.

Külliye bahçesindeki Özbek Otağı'nda iftarlarını yapan iki liderin masasındaki güller ise kamuoyunun dikkatini çekmişti.

Devlet Bahçeli'den Başkan Erdoğan'a 99 gül hediyesi...

Bahçeli'nin hediyesi
MHP Lideri Bahçeli, iftara gelirken Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bu gülleri hediye etmek için yanında getirdi.

Devlet Bahçeli'den Başkan Erdoğan'a 99 gül hediyesi...

Esmaül Hüsna'yı temsil ediyor
İftar sonrasına konulan güllerin adetinin 99 olduğu ve bu güllerin Allah'ın 99 güzel ismi olan Esmaül Hüsna'yı temsil ettiği ortaya çıktı.
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Devlet Bahçeli'den Başkan Erdoğan'a 99 gül hediyesi...
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